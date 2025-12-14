Die Serie Pluribus hat sich innerhalb weniger Wochen zur meistgesehenen Show von Apple TV entwickelt. Das bestätigte Apple nun offiziell, nachdem der Streaming-Dienst die Serie erst kürzlich als seinen erfolgreichsten Dramaserien-Start gefeiert hatte.

Von Breaking Bad zu Apple

Dass Pluribus so erfolgreich sein würde, kam nicht völlig überraschend. Hinter der Serie steht Vince Gilligan, der Schöpfer von Breaking Bad und Better Call Saul. Die Erwartungen waren entsprechend hoch, und Gilligan hat geliefert. Bereits zum Start überholte Pluribus die zweite Staffel von Severance als erfolgreichste Premiere einer Dramaserie auf der Plattform.

Ein beeindruckender Erfolg

Apple veröffentlicht traditionell keine konkreten Zuschauerzahlen, weshalb sich der Erfolg nur schwer in Zahlen fassen lässt. Bedenkt man jedoch, welche Serien Pluribus hinter sich gelassen hat, wird das Ausmaß deutlicher. Ted Lasso, Severance, The Morning Show, Slow Horses und zuletzt The Studio galten bisher als die großen Zugpferde des Dienstes. Dass eine neue Serie all diese etablierten Hits in so kurzer Zeit übertreffen konnte, ist bemerkenswert.

Zweite Staffel bereits in Arbeit

Die erste Staffel von Pluribus umfasst neun Episoden und endet am 26. Dezember. Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn Apple hatte von Anfang an zwei Staffeln zugesagt. Die Arbeiten an der Fortsetzung laufen somit bereits.