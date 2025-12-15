Weiter geht es im Takt. Apple nutzt den gesamten Dezember für die Aktion „Countdown 2025“. Dies bedeutete, dass ihr euch Tag für Tag einen Blockbuster zum stark reduzierten Preis sichern könnt. Nur heute habt ihr die Möglichkeit den Kauffilm „Caught Stealing“ für 4,99 Euro zu erwerben.

Apple Countdown 2025 – Tag 15: „Caught Stealing“ nur 4,99 Euro

Diejenigen, die unseren Blog regelmäßig lesen, werden wissen, dass Apple bereits in den vergangenen Jahren die Aktion „Countdown“-Aktion gefeiert hat. Dies setzt sich auch im laufenden Jahr fort und so habt ihr auch dieses Jahr die Möglichkeit, euch täglich im Dezember einen Film zum deutlich reduzierten Preis zu sichern. Heute wartet „Caught Stealing“ zum Preis von nur 4,99 Euro auf euch.

In der Beschreibung heißt es

Hank (Austin Butler) ist ein ehemaliges Baseball-Wunderkind, das jetzt in einer New Yorker Spelunke hinter der Bar steht. Als sein Nachbar Russ (Matt Smith) ihn bittet, auf seine Katze aufzupassen, gerät Hank zwischen die Fronten einer Gruppe bedrohlicher Gangster – ohne zu wissen, warum. Um das herauszufinden, muss er all seinen Einfallsreichtum aufbieten, um lange genug am Leben zu bleiben.

Der Film erschien 2025 und dauert 1 Stunde 47 Minuten. In den Hauptrollen sind Austin Butler, Regina King und Zoe Kravitz zu sehen. Regie führt Darren Aronofsky.