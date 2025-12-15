Gute Nachrichten zum Start in die neue Woche. Apple Fitness+ ist ab sofort auf Deutsch verfügbar. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Synchronisation auf Spanisch ebenfalls ab sofort zur Verfügung steht.

Apple Fitness+ ab sofort auf Deutsch verfügbar

In der vergangenen Woche hatte Apple bereits angeteasert, dass Apple Fitness+ ab dem heutigen Montag (15. Dezember 2025) in Deutsch zur Verfügung stehen wird. Soeben haben die Verantwortlichen in Cupertino den Schalter umgelegt und ihr könnt ab sofort Workouts auf Deutsch durchführen. Bis dato war dies nur in englischer Sprache und optional mit deutschem Untertitel möglich.

Im Rahmen der größten Erweiterung des Services seit seiner Einführung vor fünf Jahren wurden Hunderte von Fitness+-Trainings und Meditationen mit einer computergenerierten Stimme auf Deutsch (und Spanisch ) digital synchronisiert. Apple hat zu verstehen gegeben, dass jede Woche weitere synchronisierte Episoden hinzukommen. Die synchronisierten Trainings und Meditationen verfügen über eine computergenerierte Stimme, die auf der tatsächlichen Stimme jedes der 28 Fitness+-Trainer und Trainerinnen basiert.

Beim „ersten“ Start von Apple Fitness+ werdet ihr nun gefragt, ob ihr die Sprache Deutsch verwenden möchtet, wenn diese verfügbar ist. Ihr könnt das ganze zu einem späteren Zeitpunkt über Einstellungen -> Apps -> Fitness -> Fitness+ wieder ändern. Zudem Start der Synchronisation in Deutsch stehen in der Tat schon zahlreiche Inhalte in deutscher Sprache zur Verfügung. Wir haben das Ganze gerade mit einem Radsport-Workout mit Bakari ausprobiert. Wenn man die Original-Sprache des Trainers gewohnt ist, muss man sich erstmals an die „neue“ Stimme gewöhnen. Nichtsdestotrotz hat Apple das ganze gut umgesetzt und die computergenerierte Stimme basiert auf der tatsächlichen Stimme des Trainers. Gleichwohl merkt man, dass es eine computergenerierte Stimme ist. Die Synchronisation in Deutsch dürfte den ein oder anderen Nutzer verstärkt dazu bewegen ein Workouts durchzuführen. Spätestens zu Neujahr dürfen die gute Vorsätze wieder dafür sorgen, das mehr Sport getrieben wird.