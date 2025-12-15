Apple Fitness+ steht heute in unserer Berichterstattung besonders im Mittelpunkt. Im Laufe des Tages haben wir euch bereits darauf aufmerksam gemacht, dass der Fitness-und Wellness-Service ab sofort in Deutsch verfügbar ist. Darüberhinaus erhält Apple Fitness+ eine Expansion auf 28 weitere Länder.

Apple Fitness+ ab sofort in 28 weiteren Ländern verfügbar

Apple Fitness+ steht ab sofort in 28 neuen Märkten zur Verfügung. Es handelt sich dabei um die größte Expansion des Services seit seiner ursprünglichen Einführung. Apple Fitness+ ist ab sofort in Chile, Hongkong, Indien, den Niederlanden, Norwegen, den Philippinen, Polen, Schweden, Singapur, Taiwan, Vietnam und 17 weiteren Ländern und Regionen verfügbar.

Bis dato konnten Nutzer in Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, der Schweiz, Spanien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Service zugreifen. Summa Summarum kann der Fitness-und Wellness-Service ab sofort in 49 Ländern und Regionen genutzt werden.

Apple Fitness+ legt mit einem neuen K-Pop-Musikgenre, das für alle Trainingsarten mit internationalen Hits von Top-Künstlern verfügbar ist, noch einen drauf. K-Pop ergänzt die bestehenden Musikgenres wie Upbeat Anthems, Latest Hits, Hip-Hop/R&B, Latin Grooves und mehr.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Apple Fitness+ ab sofort nicht nur in Deutsch, sondern auch in Spanisch synchronisiert wird. Japan folgt Anfang 2026.