Anfang 2024 hat Apple die kostenlose Sports-App in den USA auf den Markt gebracht. Seitdem wurde die App um verschiedene Sportarten und Funktionen erweitert. Seit September ist die Apple Sports App auch bei uns in Deutschland erhältlich (wurde auch Zeit). Nun kündigte sich die nächste Sportart an, die zukünftig unterstützt wird. Die Rede ist von Golf.

Apple Sports-App: Unterstützung für Golf kündigt sich an

Macrumors-Mitarbeiter Aaron Perris hat in der aktuellen Version von Apple Sports Bilder für die PGA Tour der Männer und die LPGA der Frauen im Programmcode entdeckt. Während Benutzer die PGA Tour oder LPGA noch nicht in der App verfolgen können, deutet das Hinzufügen der Bilder darauf hin, dass der Support bald verfügbar ist.

Aktuell unterstützt Apple Sports unter anderem die 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, Conference League, EFL Championship, EFL Cup, Europa League, F1, FA Cup, FBS und FCS NCAA College Football, LaLiga, Leagues Cup, LIGA MX, Ligue 1, Ligue 2, College-Basketball Herren, Herrentennis, MLB, MLS, NASCAR, NBA, NFL, NHL, NWSL, Primeira Liga, Premier League, Segunda División, Serie A, Serie B, WNBA, Champions League Damen und mehr

Mit Apple Sports erhaltet ihr Echtzeit-Spielstände und -Statistiken, Live-Aktivitäten auf eurem Sperrbildschirm und mehr. Ihr könnt Teams, Ligen, Divisions und Turnieren folgen und eure Home-Ansicht in der App personalisieren