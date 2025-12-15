Kurz nachdem das Staffelfinale der ersten Staffel zu „Down Cemetery Road“ auf Apple TV zur Verfügung steht, haben die Verantwortlichen nun angekündigt, dass die Thriller-Serie eine Fortsetzung erhalten wird. Damit erweitert Apple TV abermals sein Portfolio an Original-Serien.

„Down Cemetery Road – Staffel 2“ angekündigt

Apple TV hat die Fortsetzung der gefeierten Thriller-Serie „Down Cemetery Road“ angekündigt. Die Hauptrolle spielt die Oscar-, BAFTA-, Golden-Globe- und Emmy-Preisträgerin Emma Thompson, die auch als ausführende Produzentin fungiert. Außerdem ist die Golden-Globe- und zweifache Olivier-Preisträgerin Ruth Wilson in einer der Hauptrollen zu sehen.

Seit ihrer weltweiten Premiere gilt die fesselnde, düstere und unglaublich unterhaltsame Krimiserie „Down Cemetery Road“ als einer der besten Thriller des Jahrzehnts und erhielt auf Rotten Tomatoes schnell die Auszeichnung „Certified Fresh“. Die spannende und nervenaufreibende Serie ist eine gelungene Mischung aus Intrigen und Humor und besticht durch eine erstklassige Besetzung, allen voran die herausragenden Leistungen des dynamischen Duos Thompson und Wilson. Die komplette erste Staffel von „Down Cemetery Road“ ist jetzt weltweit auf Apple TV+ verfügbar.

In der zweiten Staffel treffen Zoë Boehm (Thompson) und Sarah Trafford (Wilson) wieder aufeinander, um ein weiteres verzwicktes Rätsel zu lösen. Nachdem eine Frau vor einen Zug stürzt, wird Zoë mit den Ermittlungen beauftragt. Doch der scheinbar einfache Fall stellt ihr Leben schnell auf den Kopf, als sie und Sarah in die glamouröse, aber skrupellose Welt des Antiquitätenhandels auf dem Schwarzmarkt eintauchen. Die Situation spitzt sich tödlich zu, als sie einem brutalen Serienmörder begegnen, der vor nichts zurückschreckt, um seine Verbrechen zu vertuschen.