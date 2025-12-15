Gerüchte über ein besonderes iPhone zum 20-jährigen Jubiläum kursieren bereits seit einiger Zeit. Ein neuer Bericht aus Südkorea liefert nun weitere Details und beschreibt hohe Investitionen von LG Display in die notwendige Fertigungstechnologie.

Das iPhone 20

Als Apple im Jahr 2017 das iPhone X zum zehnjährigen Jubiläum vorstellte, definierte das Unternehmen das moderne Smartphone-Design grundlegend neu. Für 2027 scheint Apple ähnlich ambitionierte Pläne zu verfolgen. So arbeitet der iPhone-Hersteller angeblich an einem Display, das an allen vier Seiten sanft nach hinten gewölbt ist. Das Ergebnis wäre ein futuristisches Erscheinungsbild ohne sichtbare Ränder.

Der Gerüchteküche zufolge wird Apple für das Modell die Bezeichnung iPhone 19 komplett überspringen und direkt zum iPhone 20 wechseln. Diese Vorgehensweise kennen wir bereits, als Apple vom iPhone 8 direkt zum iPhone X sprang.

Kein Samsung-Design

Anders als bei den älteren Galaxy-Modellen von Samsung, deren Displays nur an den Seiten gebogen waren, soll Apples Lösung deutlich komplexer ausfallen. Die Wölbung an allen vier Kanten stellt die Fertigung jedoch vor erhebliche Herausforderungen, da das flexible OLED-Panel in den Ecken besonders präzise geformt werden muss, ohne die Bildqualität oder Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Zusätzlich plant Apple angeblich, die Face ID Sensoren und die Frontkamera unter das Display zu verlegen, um eine komplett unterbrechungsfreie Bildschirmfront zu erreichen.

Um Apple mit den notwendigen Panels zu versorgen, will LG Display laut DealSite rund 400 Milliarden Won (rund 232 Millionen Euro) investieren und zehn Produktionslinien für die neue Technologie einrichten. Die komplexe Fertigung erfordert umfangreiche Anpassungen der bestehenden Produktionsprozesse.

Samsung konzentriert sich auf das faltbare iPhone

Interessanterweise bleibt Samsung zwar Apples wichtigster Display-Partner, investiert derzeit aber nicht in neue Produktionslinien für das Jubiläums-iPhone. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf die exklusive Belieferung des für 2026 erwarteten faltbaren iPhone. Neue Fabriken für das 2027er-Modell könnten jedoch später folgen.

Bemerkenswert ist auch das Timing von Apples Entscheidung. Während der Konzern auf gebogene Displays setzt, kehren viele Android-Hersteller wieder zu flachen Bildschirmen zurück. Gewölbte OLED-Panels galten lange als Premium-Merkmal, doch praktische Nachteile wie Haltbarkeitsprobleme und eingeschränkte Bedienbarkeit haben den Trend bei Android-Flaggschiffen umgekehrt. Apple könnte hier mit einer durchdachten Technik für eine erneute Trendwende sorgen.