Apple hat vor wenigen Augenblicken die erste Beta zu iOS 26.3 und iPadOS 26.3 veröffentlicht. Damit haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich mit den kommenden X.3 Updates zu beschäftigen.

iOS 26.3 & iPadOS 26.3: Beta 1 ist da

Es ist erst wenige Tage her, dass Apple die finale Version von iOS 26.2 und iPadOS 26.2 veröffentlicht. Das X.2 Update beinhaltet unter anderem „Live Übersetzung für AirPods“ in der EU sowie Verbesserungen für die Podcast-App, für die Erinnerungen App, für die Musik-App und mehr. Zudem hat Apple unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert.

Nun haben die „sichtbaren“ Arbeiten an iOS 26.3 und iPadOS 26.3 begonnen und so hat Apple die Beta 1 zu iOS 26.3 und iPadOS 26.3 veröffentlicht. Eingetragene Entwickler können die neue Beta direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installieren. Hierfür muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit einem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Welche Neuerungen, die kommenden X.3 Updates mit sich bringen, ist aktuell nicht bekannt. Wir gehen aktuell von kleineren Neuerungen, Bugfixes und Leistungsverbesserungen aus. Sobald uns weitere Erkenntnisse aus der Beta 1 werden wir nachberichten. Mit der finalen Version ist Ende Januar oder im Laufe des Februars zu rechnen. Deutlich spannender dürfte es dann wieder mit iSO 26.4 und iPadOS 26.4 zur Sache gehen. Die X.4 Updates sollen ein großes Siri-Upgrade im Gepäck haben und im März oder April veröffentlicht werden.