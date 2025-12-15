Klarmobil hat den Jahresendspurt eingeläutet und ein neues Tarifportfolio im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom aufgelegt. Insgesamt stehen drei unterschiedliche Allnet-Flats von 30GB bis 100GB zur Auswahl. Ihr entscheidet, ob die Tarife eine Laufzeit von 24 Monaten oder monatlich kündbar sein sollen. Für viele Nutzer dürfte die 30GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro pro Monat ziemlich spannend sein. Ein Anschlusspreis fällt nicht an.

Klarmobil: neue Tarife im Telekom-Netz – z.B. 30GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro

Wir möchten euch nicht allzu lange auf die Folter spannen. Seid ihr auf der Suche nach einem neuen, leistungsstarken Mobilfunktarif uns soll dieser im Telekom-Netz realisiert werden, so seid ihr bei Klarmobil genau richtig. Für jeden Geschmack ist der passende Tarif dabei. Sollen es 30GB, 60GB oder 100GB Datenvolumen sein?

30GB Allnet-Flat

30GB 5G Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

9,99 Euro pro Monat (24 Monate)

Kein Anschlusspreis

Falls euch die 30GB Datenvolumen nicht ausreichen, so könnt ihr euch auch für eine 60GB Allnet-Flat für 14,99 Euro pro Monat oder eine 100GB Allnet-Flat für 19,99 Euro pro Monat entscheidet. Bei den monatlich kündbaren Tarifen werden jeweils 2 Euro mehr pro Monat fällig. Ein einmaliger Anschlusspreis fällt euch bei den monatlich kündbaren Tarifen nicht an.

>>> Hier geht es direkt zu den Klarmobil Tarifen im Telekom-Netz <<<