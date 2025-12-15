Bei Amazons Hörbuchplattform Audible läuft noch bis zum 16. Dezember eine beliebte Aktion. Für nur 99 Cent pro Monat könnt ihr euch drei Monate lang je ein Hörbuch sichern. Dabei habt ihr zusätzlich Zugriff auf zahlreiche exklusive Formate, darunter Serien und Podcasts.

3 Monate Audible für insgesamt nur 2,97 Euro

Wer regelmäßig Amazons Angebote für Audible wahrnimmt, kann sich preiswert eine stattliche Bibliothek an Hörbüchern aufbauen. Dabei gibt es jedoch eine Regel. So heißt es in den Bedingungen, dass jeder an der Aktion teilnehmen kann, der in den letzten 30 Tagen kein aktives Audible-Abonnement hatte. Zusätzlich dürfen Nutzer in den vergangenen 14 Monaten nicht bereits zwei oder mehr Aktionsangebote in Anspruch genommen haben.

Am besten schaut ihr direkt auf der Aktionsseite nach. Wenn ihr das Angebot wahrnehmen könnt, erhaltet ihr für jeweils 99 Cent drei Monate lang jeden Monat ein Guthaben für ein Hörbuch oder Hörspiel eurer Wahl. Dabei ist die Auswahl sehr groß.

Ihr findet bei Audible eine breite Auswahl an Genres. Bei den Thrillern steht gerade Sebastian Fitzeks Roman „Der Nachbar“ ganz weit oben, gelesen von Simon Jäger. Knapp neun Stunden dreht sich alles um eine Strafverteidigerin, die Beunruhigendes über ihr neues Zuhause herausfindet. Fantasy-Fans könnten bei „Der Ritter und der Knappe“ von Sam Feuerbach und Bernhard Hennen fündig werden. Ihr erhaltet hier ein über 14 Stunden Mittelalter-Epos rund um einen jungen Kreuzritter zur Zeit Barbarossas. Hörenswert ist natürlich auch Walter Isaacsons autorisierte Steve Jobs Biografie, gelesen von Frank Arnold.

Der Clou bei Audible ist, dass die eingelösten Titel dauerhaft in der persönlichen Bibliothek verbleiben. Sie gehören euch also auch dann noch, wenn ihr das Abonnement kündigen solltet. Zusätzlich erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Audible Original Podcasts. Nach den drei Monaten verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Preis von 9,95 Euro monatlich.

