Die Volksbanken und Raiffeisenbanken ermöglichen ihren Kunden ab sofort das kontaktlose Bezahlen per Girocard auf dem iPhone. Die VR-Banking-App greift dafür auf die NFC-Schnittstelle des Smartphones zu und arbeitet komplett unabhängig von Apple Pay.

Sechs Institute machen den Anfang

Wie Bloomberg berichtet, bieten bereits die ersten Genossenschaftsbanken die neue Bezahlfunktion an. Mit dabei sind unter anderem die Volksbanken in Berlin, Stuttgart, Mittelhessen, Mittelfranken sowie die Raiffeisen-Volksbank Aurich und die VR-Bank Memmingen. Der Rollout für weitere Institute des Verbunds ist bis Mitte Januar geplant.

Eigentlich sollte die Funktion schon im Herbst verfügbar sein. Im August räumte der Bundesverband jedoch ein, dass die technische Umsetzung noch nicht abgeschlossen sei. Offenbar bereitete die Integration der digitalen Girokarte mehr Schwierigkeiten als erwartet.

Mehr als nur kontaktloses Bezahlen

Der Funktionsumfang geht über das reine Bezahlen an der Ladenkasse hinaus. Mit der digitalen Girokarte lässt sich auch Bargeld am Automaten abheben. Zudem können Kontoauszüge direkt am SB-Terminal abgerufen werden. Zusätzlich informiert die App per Push-Nachricht über alle Kartenumsätze. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings für Apple Watch Besitzer, denn die Smartwatch bleibt außen vor. Apple beschränkt die NFC-Funktion der Uhr weiterhin auf den hauseigenen Bezahldienst.

EU zwingt Apple zur Öffnung der NFC-Schnittstelle

Dass Drittanbieter überhaupt Zugriff auf die iPhone-Schnittstelle erhalten, verdanken sie dem Digital Markets Act. Die EU-Kommission hatte Apple im Jahr 2024 vorgeworfen, den Wettbewerb zu behindern, indem der Konzern die NFC-Technologie ausschließlich für den eigenen Dienst reservierte. Seit Anfang 2025 muss Apple das System für andere Zahlungsanbieter öffnen.