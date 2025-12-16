Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV (hieß damals noch Apple TV+) die Serie „Widow’s Bay“ angekündigt an. Bevor die Serie im April nächsten Jahres startet, erhalten wir nun einen ersten Einblick.

Apple TV gibt ersten Einblick in „Widow’s Bay“

Apple TV hat bekannt gegeben, dass die neue, zehnteilige Serie „Widow’s Bay“ am Mittwoch, den 29. April 2026, mit den ersten drei Folgen auf der Video-Streaming-Plattfirm startet wird. Anschließend erscheint bis zum 17. Juni 2026 jeden Mittwoch eine neue Episode. Die Serie, deren Schöpferin Katie Dippold ist, wird von Emmy-Preisträger Matthew Rhys geleitet, der auch als Executive Producer fungiert. Regie führt Hiro Murai, ebenfalls Emmy-Preisträger, der auch als Executive Producer für seine Produktionsfirma Chum Films verantwortlich ist.

„Widow’s Bay“ ist ein malerisches Inselstädtchen 65 Kilometer vor der Küste Neuenglands. Doch etwas lauert unter der Oberfläche. Bürgermeister Tom Loftis (Matthew Rhys) versucht verzweifelt, seine Gemeinde wiederzubeleben. Es gibt kein WLAN, der Mobilfunkempfang ist lückenhaft, und er muss sich mit abergläubischen Einheimischen herumschlagen, die glauben, ihre Insel sei verflucht. Er wünscht sich ihren Respekt. Doch sie respektieren ihn nicht. Sie halten ihn für weichlich und feige. Und das ist er auch.

Aber Loftis ist fest entschlossen, seinem Teenager-Sohn eine bessere Zukunft zu ermöglichen und die Insel zu einem Touristenziel zu machen. Wie durch ein Wunder gelingt es ihm: Endlich kommen die Touristen. Leider hatten die Einheimischen recht. Nach Jahrzehnten der Ruhe beginnen die alten Geschichten, die zu absurd erschienen, um wahr zu sein, wieder zu geschehen. „Widow’s Bay“ verbindet echten Horror mit charaktergetriebener Komödie.