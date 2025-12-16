Wirft man einen Blick auf die vergangenen 12 Monate, so stellt man fest, dass auch das Jahr 2025 sehr ereignisreich war. 2025 brachte politische Herausforderungen, gesellschaftliche Debatten und kulturelle Höhepunkte – darunter der historische EuroBasket-Sieg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Jeder hat seine eigenen, individuellen Erinnerungen gesammelt.

Apple veröffentlicht „Das Beste aus 2025“

Genau wie in den vergangenen Jahren hat Apple nun „Das Beste aus 2025“ veröffentlicht. Dieses Jahr feierten mehrere Apple Services runden Geburtstag. Apple Music blickt auf eine zehnjährige Geschichte, während Apple Podcasts bereits ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Das deutsche Apple Redaktionsteam hat herausragende Inhalte aus dem umfangreichen Angebot von Apps, Musik, Filmen, TV, Büchern und Podcasts kuratiert und die Top-3-Favoriten gewählt. Wir geben euch einen kleinen Einblick, welche Inhalte vom Redaktionsteam favorisiert werden.

Apple Music: Musik-Favoriten der deutschen Redakteure

ROSALÍA – LUX: „Es gab so viele Frauen, die mich unglaublich faszinierten, etwa Nonnen und Dichterinnen. Und ich dachte: ‚Okay, ich werde lesen, was sie tatsächlich geschrieben haben. Ich werde versuchen, ihre Geschichten zu erzählen.‘”Auf „LUX” singt ROSALÍA in mehreren Sprachen – darunter ihre Muttersprachen Spanisch und Katalanisch sowie Arabisch, Japanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Ukrainisch und Deutsch. ROSALÍA arbeitete mit dem London Symphony Orchestra zusammen, um „LUX” genau das sinfonische Gewicht zu verleihen, das es verdient. Es ist das Ziel, auf das sie schon lange hingeschrieben hat – frei von jeglichen instrumentalen, emotionalen oder sprachlichen Grenzen. „‚MOTOMAMI’ war minimalistisch”, sagt sie. „Das hier ist maximalistisch.”

sombr – I barely know her: Umzingelt von omnipräsenten Pop-Queens wie Sabrina Carpenter, Gracie Abrams oder Olivia Dean ist sombr der männliche Indie Pop Newcomer des letzten Jahres. Sein Album „I barely know her“ hat deutlich mehr zu bieten als die drei starken Hitsingles „12 to 12“, „back to friends“ und „undressed“. Shane Michael Boose , wie sombr bürgerlich heißt, hat sich von den 70gern beeinflussen lassen ohne zu kopieren. Es ist ihm gelungen den Sound und Spirit dieser Zeit ins Jahr 2025 zu transportieren und zu seinem eigenen zu machen.

Souly – traence: Soulys zweites Album, traence, ist kein Album im klassischen Sinne, sondern ein immersives Erlebnis – ein nahtloser Trip, ein sorgfältig kuratiertes DJ-Set. Es ist ein emotionales und kulturell geprägtes Werk, das den Titel traence perfekt einfängt: einen Dämmerzustand, einen Übergang, einen Hauch von Vergänglichkeit. Der Sound ist eklektisch und umfasst Einflüsse von Moby, Hyperpop und Neo-Trap. Das Album schließt sich mit der Single Dónde ab, in der Souly provokant fragt: „Konkurrenz? Wo denn?!” Diese Frage ist berechtigt, denn das Album ist auf dem Weg sich zu einem bedeutenden und zeitlosen Werk zu entwickeln.

App Store: App-, Games- und Apple Arcade-Favoriten der deutschen Redakteure

Apps

Tiimo, da es To-dos auf eine strukturierte und zugleich beruhigende Weise darstellt. (Dänischer Developer)

Structured, da es selbst vollgepackte Tage in klar strukturierte, visuell erfassbare Zeitpläne unterteilt. (Deutscher Developer)

Be My Eyes, da es blinde und sehbehinderte Nutzer stärkt und unterstützt. (Dänischer Developer)

Spiele

Art of Fauna, da es die Schönheit der Tierwelt in zugänglichen Puzzles erlebbar macht. (Developer aus Österreich)

Porta Nubi, da es atmosphärische Rätselwelten erschafft, die Nutzer zu lichtlenkenden Superhelden werden lässt. (Developer aus Österreich)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, indem es Spieler mit beeindruckenden, futuristischen Visuals in den Bann zieht. (Developer aus Polen)

Apple Arcade

WHAT THE CLASH?, da es Hunderte von albernen, aber denkwürdigen Minispielen bietet. (Dänischer Developer)

Katamari Damacy Rolling LIVE, da es Spieler mit dem chaotischen Rollen einer klebrigen Kugel unterhält. (Developer aus Japan)

PGA TOUR Pro Golf, da es Fans direkt auf den Golfplatz versetzt. (US Developer)

Apple Podcasts: Podcast-Favoriten der deutschen Redakteur:innen

PLOT HOUSE : PLOT HOUSE kombiniert vieles, was Podcasts so besonders macht: spannende Geschichten, aufwändig recherchiert und aufbereitet wie kaum ein anderer Podcast in Deutschland. Alles verpackt in kurzweilige Gespräche mit diversen Gästen.

Mit Die Peter Thiel Story hat das Team des Deutschlandfunks dieses Jahr einen Nerv getroffen: eine ausgesprochen hochwertige Recherche und Produktion um einen einigermaßen mysteriösen, aber sehr einflussreichen Mann.

Mit Die Peter Thiel Story hat das Team des Deutschlandfunks dieses Jahr einen Nerv getroffen: eine ausgesprochen hochwertige Recherche und Produktion um einen einigermaßen mysteriösen, aber sehr einflussreichen Mann. Was bisher geschah: Podcasts vermögen Geschichte auf einzigartige Weise zu vermitteln, konversationell und niedrigschwellig – dazu gehört aber natürlich immer auch immense Vorbereitung, die das Team von Was bisher geschah ausgesprochen anspruchsvoll und konsistent umgesetzt hat.

Wir geben euch die Tipp, zum Jahresende die einzelnen Apple Services zu durchstöbern und einen näheren Blick auf die Favoriten zu werfen. Sicherlich entdeckt ihr das ein oder andere Highlight. In den letzten Wochen hatte Apple bereits die Gewinner der App Store Awards, den Apple Music Künstler des Jahres etc. veröffentlicht.