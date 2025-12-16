AVM hat heute FRITZ!OS 8.20 für den FRITZ!Repeater 1200ax und FRITZ!Repeater 6000 veröffentlicht. Damit hievt der Hersteller die beiden Geräte auch auf die Version 8 von FRITZ!OS.

FRITZ!Repeater 1200ax und 6000: FRITZ!OS 8.20 ist da

Die Updates für die FRITZ!Repeater 1200ax und FRITZ!Repeater 6000 haben ziemlich lange auf sich warten lassen. Während zahlreiche FRITZ!Repeater und FRITZ!Box-Modelle bereits ein Update auf FRITZ!OS 8.x erhalten haben, sind nun die beiden FRITZ!Repeater an der Reihe.

Die Release-Notes zu den beiden Updates lesen sich identisch. Apple hat die Option „Intelligente Vernetzung“ und den vereinfachten Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Repeatern implementiert.

In einem Heimnetz, das aus einer FRITZ!Box und mehr als einem FRITZ!-Repeater besteht, werden die WLAN-Verbindungen der Repeater bei Änderungen im Heimnetz oder bei einem Neustart eines Repeaters neu bewertet und optimiert. Beispiel: Es ist bereits ein FRITZ!-Repeater in Benutzung. Ein zweiter FRITZ!-Repeater wird in Betrieb genommen und ist direkt mit der FRITZ!Box verbunden. Anschließend wird er zum gewünschten Einsatzort umgesteckt. Die Repeater bewerten und entscheiden nun, ob der zusätzliche Repeater sich zum bestehenden Repeater verbindet oder sich weiterhin direkt mit der FRITZ!Box verbindet. Vorraussetzung: FRITZ!Box und alle FRITZ!-Repeater nutzen mindestens FRITZ!OS 8.10. Diese Option lässt sich in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menüpunkt Heimnetz->Mesh -> Mesh Einstellungen ausschalten.

Blicken wir auf vereinfachten Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Repeatern. Wird von der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf die Benutzeroberfläche eines FRITZ!Repeaters im Mesh gewechselt, ist keine erneute Eingabe von Anmeldedaten notwendig (Single-Sign-On) Vorraussetzung: FRITZ!Box und FRITZ!-Repeater nutzen mindestens FRITZ!OS 8.10.

Darüberhinaus hat AVM an verschiedenen Ecken und Kanten gearbeitet, Fehler beseitigt und Optimierungen vorgenommen. So wurde beispielsweise ein Problem behoben, dass dazu führte, dass Repeater, die am Gastzugang angemeldet waren, nicht als „WLAN-Gäste“ gekennzeichnet wurden.