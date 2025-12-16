Nach der bereits eingeführten Altersverifikation für Webseiten mit nicht jugendfreien Inhalten wendet sich die britische Regierung nun offenbar an Apple. Laut einem Bericht der Financial Times soll der iPhone-Hersteller dazu bewegt werden, entsprechende Mechanismen direkt auf dem Gerät zu implementieren.

Freiwillige Zusammenarbeit statt gesetzlichem Zwang

Anders als bei den Webseiten setzt Großbritannien diesmal zunächst auf Kooperation. Apple und Google sollen ermutigt werden, eine Altersverifikation für explizite Bilder auf ihren Plattformen einzuführen. Ursprünglich hatte die Regierung sogar verpflichtende Algorithmen zur Erkennung von Nacktheit in Betracht gezogen, entschied sich aber vorerst für den diplomatischeren Weg. Die Initiative ist Teil des Online Safety Act und gehört zu einem größeren Maßnahmenpaket gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Zunächst sollen iPhone und Android im Fokus stehen, später könnte die Regelung auch auf Desktop-Rechner ausgeweitet werden.

Bekannte Probleme

Die bisherigen Erfahrungen mit der Webseiten-Blockade stimmen allerdings nicht unbedingt optimistisch. Bei der Einführung wurden zahlreiche völlig harmlose Seiten fälschlicherweise gesperrt. Die Bildplattform Imgur zog sich sogar komplett aus dem britischen Markt zurück, statt die geforderten Verifikationsmaßnahmen umzusetzen.

Gravierender ist jedoch die Frage nach der tatsächlichen Wirksamkeit solcher Sperren. Laut diversen Berichten schnellten die VPN-Nutzerzahlen nach Einführung der Blockade in die Höhe. Proton VPN meldete einen stündlichen Anstieg der Neuanmeldungen um 1.400 Prozent. Andere Nutzer umgingen das System schlicht mit gefälschten Daten bei der automatischen Alterserkennung.

Kann eine Gerätesperre mehr bewirken?

Die Integration direkt ins Betriebssystem könnte solche Umgehungsversuche deutlich erschweren. Ein VPN hilft wenig, wenn die Sperre nicht im Netzwerk, sondern auf dem Gerät selbst greift. In den kommenden Tagen will die britische Regierung ihre Pläne konkretisieren. Langfristig zieht das Land sogar ein VPN-Verbot für Minderjährige in Betracht, was wiederum eine Altersverifikation erfordern würde.