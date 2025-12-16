Der Mobilfunkanbieter Happy SIM hat ein neues Tarifportfolio aufgelegt. Ihr wählt zwischen 15GB, 75GB und unbegrenztem Datenvolumen. Vermutlich ist die goldene Mitte mit 75GB für 10,99 Euro mtl. für die meisten Anwender der ideale Tarif. In diesem Tarif fällt kein Anschlusspreis an und zudem erhalte ihr zwei Freimonate, wenn ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheidet.

Happy SIM: 75GB Allnet-Flat nur 10,99 Euro (+2 Freimonate, kein Anschlusspreis)

Ab sofort und zeitlich befristet, erhaltet ihr bei Happy SIM drei spannende Tarif zum heißen Preis. In unseren Augen decken die drei Tarife nahezu alle Ansprüche an. Sollen es 15GB oder 75GB sein? Datenhungrige Nutzer greifen zur Unlimited-Flat.

75GB Allnet-Flat

75GB 5G-Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

2 Freimonate

10,99 Euro mtl. (24 Monate)

Kein Anschlusspreis

Alternativ könnt ihr euch für die 15GB Allnet-Flat für 5,99 Euro mtl. oder die Unlimited Allnet-Flat für 17,99 Euro mtl. entscheiden. Die monatlich kündbaren Tarife kosten jeweils 1 Euro monatlich mehr.

>>> Hie geht es zu den Happy SIM Angeboten <<<