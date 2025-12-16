Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die erste Beta zu iOS 26.3 für Entwickler freigegeben. Nachdem nicht sofort klar war, welche Neuerungen das kommende X.3 Update mit sich bringen wird, zeigen sich nun die ersten Features. Riesige Sprünge solltet ihr mit der iOS 26.3 nicht erwarten. Nichtsdestotrotz sind zwei, drei spannende Verbesserungen an Bord.

iOS 26.3 Beta 1: Das ist neu

Transfer zu Android

Mit iOS 26.3 wir des leichter denn je sein, seine Daten von einem iPhone zu einem Android-Smartphone zu übertragen. Konkret gibt es in den Einstellungen eine neue Option, die Anwendern den Wechsel erleichtern. Um den Transferprozess einzuläuten, tippt ihr die entsprechende Option in den Einstellungen an und legt anschließend euer iPhone neben das Android-Smartphone.

iOS 26.3 beta 1 adds a new "Transfer to Android" setting

Sobald die beiden Smartphones verbunden sind, könnt ihr auswählen, ob Fotos, Nachrichten, Notizen, Apps, Passwörter, Telefonnummern und mehr übertragen werden sollen. Die anschließende Datenübertragung erfolgt ohne die Notwendigkeit, eine separate App herunterzuladen und zu verwenden. Dies erleichtern den Prozess.

Gesundheitsdaten, mit Bluetooth gekoppelte Geräte und andere geschützte Elemente werden nicht auf das neue Smartphone übertragen. Google hat übrigens eine ähnliche Funktion implementiert, um den Wechsel zum iPhone zu erleichtern.

Weiterleitung von Benachrichtigungen

Neu in iOS 26.3 ist zudem die Option in den Benachrichtigungseinstellungen, dass ihr Benachrichtigungen an tragbare Geräte eines Drittanbieters (z.B. Android-Smartwatches) weiterleiten könnt. Benachrichtigungen können immer nur an ein einzelnes Gerät weitergeleitet werden. Wenn also die Benachrichtigungsweiterleitung mit einem Wearable eines Drittanbieters aktiviert ist, kann die Apple Watch keine Benachrichtigungen empfangen und anzeigen.

iOS 26.3 beta 1 adds a new "Notification Forwarding" feature to allow 3rd party accessories to show you your notifications

Hintergrund dieser Neuerung dürften Anforderungen seitens der EU sein.

Wetter-Hintergrundbild

Bei den Hintergrundbildern gibt es eine neue Sektion „Wetter“. Bisher waren Wetter und Astronomie in einer Sektion, nun wurde das Ganze aufgesplittert.