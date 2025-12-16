Vergangene Woche ist Software von einem iPhone-Prototyp mit einer frühen Version von iOS 26 an die Öffentlichkeit gelangt. Wie eine Analyse von MacRumors zeigt, gibt der Leak einen umfassenden Einblick in künftige Apple-Geräte und Funktionen.

Neue Hardware am Horizont

Der Leak enthüllt eine beeindruckende Liste an Geräte-Codenamen, darunter auch ein AirTag 2 mit dem Codenamen B589. Im Code finden sich Hinweise auf Bluetooth-Verbesserungen und ein optimiertes Verhalten bei niedrigem Akkustand. Spannend ist eine Funktion namens Improved Moving. Diese soll es ermöglichen, einen AirTag auch dann präzise zu orten, wenn er sich gerade bewegt. Die Bezeichnung AirTag2025 legt nahe, dass Apple ursprünglich einen Release für 2025 geplant hatte und diesen verschoben hat.

Im Smart Home Bereich tauchen mehrere interessante Geräte auf. Die Codenamen J490 und J491 verweisen auf zwei Varianten eines Home Hubs, wobei eine Version mit Standfuß und eine zur Wandmontage vorgesehen ist. Der mysteriöse Codename J229 könnte auf die gerüchteweise in Entwicklung befindliche Apple-Kamera hindeuten, der Code erwähnt einen Sensor Manager und Prediction Models. Auch ein neuer HomePod mini 2 (B525) ist in der Liste zu finden, ebenso ein neuer Apple TV mit dem Codenamen J355.

Das Highlight dürfte hier der Codename J595 sein, der auf Apples ersten Roboter verweisen soll. Apple tüftelt in seinem Forschungslabor an einem Tischroboter mit intelligenten Bewegungsabläufen und einer Persönlichkeit, die die Art und Weise verändern könnte, wie wir mit unseren Geräten interagieren. Das Konzept erinnert auf den ersten Blick an eine Mischung aus iPad und Pixar-Lampe. Das Gerät soll über ein 7-Zoll-Display verfügen, das an einem beweglichen Arm befestigt ist, der sich um etwa 15 cm in jede Richtung drehen und ausfahren lässt.

Zudem zeigen sich im Code zwei neue Studio Display mit den Codenamen J427 und J527. Für die AirPods listet der Code mehrere Features mit einem Launch im Frühjahr 2026, darunter kontextbezogene Erinnerungen, ein Visual Lookup, präzise Outdoor Ortung und Room Aware Connect Controls. Eine Funktion namens SRAudioMixing deutet auf die Möglichkeit hin, Audio mit aktiven Streaming-Geräten zu mischen. Für die Vision Pro taucht derweil ein Feature-Flag für einen Enhanced Room Spatializer auf.

Neue iPhones, iPads und Macs

Der Leak bestätigt die Arbeit an einem faltbaren iPhone unter dem Codenamen V68. Daneben erscheinen das iPhone 17e als V159, ein iPhone Air 2 als V62 sowie das iPhone 18 Pro und Pro Max unter V63 und V64. Bei den iPads sind das iPad 12 und M4 iPad Air Modelle in verschiedenen Größen und Konnektivitätsvarianten gelistet.

Die Mac-Roadmap ist ebenfalls umfangreich. Neben M5 und M5 Pro/Max MacBook Pro Modellen befinden sich ein günstiges MacBook mit A18 Pro Chip, M5 MacBook Air in 13 und 15 Zoll, M5 Mac Studio und Mac mini sowie M6 MacBook Pro Modelle in der Pipeline.

Bei den Wearables sticht die Apple Vision Air hervor, die eine leichtere und günstigere Version der Vision Pro darstellt. Erwähnt werden auch Prototypen für AR-Brillen und sogenannte AI Smart Glasses, die mit Metas Ray Bans konkurrieren sollen. Apple Watch Series 12 und Ultra 4 runden die Liste ab.

Software-Features für iOS 26 und darüber hinaus

Health+ zeigt sich mit einem Datum für das Frühjahr 2026 im Code. Gerüchten zufolge handelt es sich hierbei um einen neuen KI-gestützten Abo-Dienst rund um Gesundheitsthemen. Zusätzlich tauchen die kryptischen Projektnamen Gumdrop und Geronimo auf, wobei letzteres auf 2030 datiert ist.

Im Herbst 2026 sollen Drittanbieter-Apps außerdem Zugriff auf AutoFill für Kreditkartendaten erhalten. Siri bekommt ebenfalls Aufmerksamkeit mit Strings wie IntelligenceFlow und SpotlightPersonalAnswersSiri für das Frühjahr 2026.

Kleinere Updates betreffen Freeform mit Ordnerunterstützung, die Journal-App mit der Möglichkeit von Folgeaktivitäten und die Wallet-App mit neuen Zahlungsbenachrichtigungen. Ein Dynamic Sports Tier Manager ist zudem für das Frühjahr 2026 geplant. Was sich hinter der Funktion versteckt, ist noch nicht bekannt.

Apple erweitert auch die Barrierefreiheit deutlich. Unter anderem kann das iPhone jetzt Treppen erkennen und Live-Mithören erhält neue Bedienelemente auf der Apple Watch inklusive einer Funktion zum 30 Sekunden Zurückspulen. Die Hintergrundgeräusche-Funktion bekommt zudem eine Version 2.

Natürlich können sich Apples Pläne jederzeit ändern. Die Einblicke spiegeln den Stand von etwa Juni 2025 wider. Features können gestrichen und Launch-Termine verschoben werden. Der Leak zeigt dennoch eine faszinierende Momentaufnahme dessen, woran Apple hinter verschlossenen Türen arbeitet.