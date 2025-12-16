iOS 26.3 ist da – zumindest als Beta 1. Diese kann seit Kurzem von registrierten Entwicklern heruntergeladen und installiert werden. Das kommende Update bringt verschiedene Neuerungen mit sich, mit denen Apple den Vorgaben der EU nachkommt. Nachdem wir euch bereits auf den vereinfachten Wechsel vom iPhone zu Android-Smartphones aufmerksam gemacht haben, folgt nun eine weitere Änderung: die Weiterleitung von Mitteilungen an Wearables von Drittanbietern.

iOS 26.3 bietet Option zur Weiterleitung von Mitteilungen an Drittanbieter-Wearables

Apple hat mit iOS 26.3 eine neue Option zur Weiterleitung von Mitteilungen an Drittanbieter-Wearables eingeführt. Diese findet ihr unter Einstellungen -> Mitteilungen -> Mitteilungsweiterleitung. Apple weist darauf hin, dass Mitteilungen immer nur an ein einzelnes Gerät weitergeleitet werden können. Ist die Weiterleitung an ein Wearable eines Drittanbieters aktiviert, empfängt und zeigt die Apple Watch keine Benachrichtigungen mehr an.

Nutzer können zudem festlegen, dass ein Wearable Mitteilungen nur von ausgewählten Apps und nicht von allen Anwendungen erhält. Die Mitteilungen enthalten dabei den Namen der App sowie den vollständigen Inhalt der Benachrichtigung.

iOS 26.3 beta 1 adds a new “Notification Forwarding” feature to allow 3rd party accessories to show you your notifications pic.twitter.com/cx333FXIcV — Aaron (@aaronp613) December 15, 2025

Freiwillig dürfte Apple diese Funktion kaum eingeführt haben. Vielmehr dient sie dazu, die regulatorischen Vorgaben der Europäischen Union zu erfüllen. Das Gesetz über digitale Märkte (DMA) verpflichtet Apple dazu, Smartwatches und anderen Geräten von Drittanbietern Zugriff auf Benachrichtigungen und Funktionen zu gewähren, die bislang der Apple Watch vorbehalten waren.

Die neue Option steht ausschließlich Nutzern in der EU zur Verfügung. In anderen Regionen ist die Weiterleitung von Mitteilungen an Drittanbieter-Wearables nicht verfügbar.