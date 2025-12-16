Seit Kurzem steht die Beta 1 zu iOS 26.3 für eingetragene Entwickler zum Download bereit. Das kommende X.3 Update wird den Wechsel vom iPhone zu Android-Smartphone erleichtern. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch Google in seinem System einen ähnlichen Prozess implementiert hat, um den Wechsel von Android-Smartphones zu iPhone zu erleichtern.

iOS 26.3: Wechsel vom iPhone zu Android-Smartphones wird erleichtert

In den Einstellungen von iOS 26.3 findet ihr eine neue Option. Mit dieser könnt ihr den Wechsel von einem iPhone zu einem Android-Smartphone einleiten, indem ihr beide Geräte nebeneinander platziert. Sobald das iPhone und das Android-Smartphone miteinander verbunden sind, könnt ihr auswählen, ob Fotos, Nachrichten, Notizen, Apps, Passwörter, Kontakte und mehr übertragen werden sollen. Der Datentransfer erfordert keine separate App die heruntergeladen oder installiert werden muss. Kurzum: Der Wechselprozess wird einfacher denn je.

Geschützte Elemente, wie z.B. gesperrte Notizen, Gesundheitsdaten oder mit Bluetooth gekoppelte Geräte werden nicht auf das neue Gerät übertragen. Bei beiden Smartphones muss in jedem Fall die neueste Software installiert sein und WLAN und Bluetooth müssen aktiviert werden. Es wird eine Option geben, einen QR-Code auf dem Android-Gerät anzuzeigen, den das iPhone scannen kann, um den Prozess zu starten. Alternativ könnt es eine Option geben, stattdessen eine Sitzungs-ID und einen Kopplungscode zu verwenden.

Ganz freiwillig dürfte es nicht passiert sein, dass Apple und Google einen entsprechenden Mechanismus in ihren Systemen implantieren. Die Maßnahmen dürften ergriffen worden sein, um den Vorgaben der EU und des Digital Markets Act zu entsprechen.