Waipiu.tv setzt nicht nur auf TV-Streaming, sondern auch auf Audioinhalte. Nun baut das Unternehmen sein Portfolio im Musiksegment weiter aus. Insgesamt saßen fünf neue „Music Box-Kanäle“ hinzu.

Waipu.tv erweitert sein Musik-Portfolio um fünf neue „Music Box-Kanäle“

Waipu.tv schließt mit den fünf neuen „Music Box-Kanälen“ die Lücke, die durch die Einstellung mehrerer MTV-Spartensender entstanden ist. Zu den neuen Kanälen gehören Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box 80s, Music Box 90s und Music Box 00s. Die neuen Kanäle stammen von der Music Box Group, einer der traditionsreichsten Marken des europäischen Musikfernsehens.

Music Box Hits – aktuelle Chart-Hits, Top-Artists und brandneue Releases.

Music Box Dance – House, Techno und Trance – vom Underground bis zu ikonischen Club-Hymnen.

Music Box Classic – sorgfältig ausgewählte Pop- und Rock-Klassiker der 80er, 90er und 2000er. Der Sender ist seit mehreren Monaten erfolgreich auf waipu.tv vertreten und hat bereits eine treue Zuschauerschaft gewonnen.

Music Box 80s – The Decade of Legends: Madonna, Queen, Duran Duran und weitere Ikonen einer goldenen Pop-Ära.

Music Box 90s – The Decade of Superstars: Spice Girls, Nirvana, Backstreet Boys, Britney Spears. Eurodance, Grunge und die prägenden Sounds des Jahrzehnts.

Music Box 00s – The Decade of Hits: Beyoncé, Coldplay, Rihanna, Eminem – der Soundtrack einer ganzen Millennials-Generation.

Die neuen Sender stehen im Waipu.tv Perfect-Plus-Paket zur Verfügung. Mit insgesamt 30 Musiksendern stellt waipu.tv damit das umfangreichste Musik-TV-Portfolio im deutschen Fernsehen bereit.

