Sky und Prime Video erweitern ihre Partnerschaft. Ab sofort könnt ihr nicht nur WOW Live-Sport als sogenannten Prime Video Kanal buchen, ihr könnt euch ab sofort auch für WOW Filme & Serien als Zusatzkanal bei Amazon entscheiden. Hier steht ein Gratis-Zeitraum von 7 Tagen zur Verfügung.

WOW Filme & Serien ab sofort als Prime Video Kanal – 7 Tage gratis

Neben dem Live-Sport Angebot kann ab sofort auch das WOW Filme & Serien Angebot als Zusatz-Kanal direkt über Prime Video gebucht und über den Amazon-Account bezahlt werden. Damit habt ihr eine weitere Option, auf WOW Filme & Serien zuzugreifen.

Mit WOW Filme & Serien sind neben Blockbustern wie „Wicked“ oder „Gladiator II“, Top-Serien wie „The Rookie“, „House of the Dragon“ oder „The Day of the Jackal“ jederzeit auf Abruf verfügbar. Weitere Top Content Highlights 2025 sind unter anderem: „Yeliz & Jimi – We Are Family?!“, „Rudi Völler – Es gibt nur einen“, „Watson“ oder „ES: Welcome to Derry”.

Entscheidet ihr euch für WOW Filme & Serien bei Prime Video, so habt ihr grundsätzlich zwei Optionen. Ihr bucht einen 12-Monats-Vertrag und zahlt 5,98 Euro pro Monat oder ihr entscheidet ihr euch die monatliche Kündigungsmöglichkeit. Dann erhaltet ihr einen 7-Tage Gratiszeitraum und zahlt anschließend 9,98 Euro pro Monat. Ihr könnt euch natürlich auch die 7 Grats-Tage sichern und direkt buchen, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

Tipp: Falls ihr ernsthaftes Interesse an WOW Filme & Serien habt, so haben wir einen heißen Tipp für euch. Nur noch für kurze Zeit erhalten ihr den waipu.tv 4K Stick mit Perfect Plus und WOW Filme & Serien im Jahresabo zum Preis des 4K Sticks. Statt regulär 259,99 Euro zahlt ihr für das gesamte Paket nur 59,99 Euro zzgl. einmalig 4,99 Euro Versand. Damit bekommen Neukunden zwölf Monate lang vollen Zugriff auf Premium-TV von waipu.tv sowie preisgekrönte Filme und Serien mit WOW.