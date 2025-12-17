Kurz nach den Entwicklerversionen stehen nun auch die ersten öffentlichen Betas von iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3 und tvOS 26.3 zum Download bereit. Wer gerne früh testet, sollte allerdings wissen, worauf er sich einlässt.

Ruhige Zeiten vor den Feiertagen

Die neuen Betas kommen wenig überraschend mit einem überschaubaren Funktionsumfang daher. Das hat einen einfachen Grund. So schickt Apple seine Entwickler bald in die wohlverdiente Weihnachtspause. Ein Update voller neuer Features würde zwangsläufig auch neue Bugs mitbringen, mit denen Tester dann wochenlang leben müssten, ohne dass Fixes nachgeliefert werden könnten. Also hält Apple den Ball flach.

Die Neuerungen in iOS 26.3

Trotz des zurückhaltenden Updates gibt es auf dem iPhone drei nennenswerte Änderungen. Apple hat neue Wetter-Hintergrundbilder hinzugefügt, die erstmals in einem eigenen Bereich innerhalb der Einstellungen zu finden sind. Wer seinen Sperrbildschirm gerne passend zur Jahreszeit oder Wetterlage gestaltet, bekommt hier frisches Material.

Außerdem finden sich zwei neue Optionen in den Einstellungen. Eine davon betrifft die Weiterleitung von Benachrichtigungen an Drittanbieter-Apps, eine Funktion, die Apple aufgrund von EU-Vorgaben implementieren muss. Die andere ermöglicht den vereinfachten Wechsel zu Android.

macOS Tahoe 26.3 setzt auf Stabilität

Auf dem Mac sieht es noch ruhiger aus. Die erste Beta von macOS Tahoe 26.3 enthält kaum sichtbare Neuerungen. Apple scheint sich hier voll auf Stabilität und Fehlerbehebungen zu konzentrieren. Das deutet darauf hin, dass die wirklich spannenden Features erst mit macOS 26.4 oder späteren Versionen kommen werden.

iPadOS, tvOS und weitere Plattformen

Auch für iPad, Apple TV und Apple Watch stehen neue Betas bereit. Die auffälligste Neuerung beim iPad ist ebenfalls der neue Bereich für Wetter-Hintergrundbilder. Ansonsten haben Tester bisher wenig Neues entdecken können.

Lohnt sich die Teilnahme an Apples Beta-Programm?

Wer noch nicht Teil von Apples öffentlichem Beta-Programm ist, findet den Zugang unter beta.apple.com. Beta-Tester können Vorabversionen für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV installieren. Allerdings ist zu beachten, dass Beta-Software Fehler enthalten und zu Performance-Problemen führen kann. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Angesichts des überschaubaren Funktionsumfangs der aktuellen Betas könnte es sich lohnen, auf eine spätere Version zu warten.