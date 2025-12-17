Apple bereitet die Einführung von Car Key für weitere Fahrzeughersteller vor, darunter Toyota und General Motors. Wie 9to5Mac berichtet, wurden die Hersteller bereits im Backend freigeschaltet.

Apple Car Key

Apple Car Key wurde im Jahr 2022 eingeführt und erlaubt das Entsperren und Starten kompatibler Fahrzeuge direkt über iPhone oder Apple Watch. Der digitale Schlüssel wird in der Wallet App gespeichert und funktioniert per NFC. Ein kurzes Annähern an den Türgriff reicht aus, um das Fahrzeug zu öffnen. Optional sorgt Face ID für zusätzliche Sicherheit. Wer es besonders schnell mag, aktiviert den Express Modus und verzichtet bewusst auf die Authentifizierung. Das Ergebnis ist ein Entriegeln, das sich fast beiläufig anfühlt.

Toyota bereitet Integration vor

Toyota bietet bereits seit einigen Jahren eine eigene Digital Key Lösung im Rahmen des Remote Connect Pakets an. Die nun entdeckte Aktivierung auf Apples Backend deutet darauf hin, dass Apple Car Key für Toyota kurz vor der Einführung steht. Offiziell äußerte sich Toyota bislang nicht zu Modellen oder Zeitplänen. Der technische Hintergrund spricht jedoch für eine zeitnahe Umsetzung.

General Motors bestätigt Unterstützung

Auch General Motors rückt näher an Apples Wallet App heran. Bereits vor Monaten tauchten entsprechende Code-Hinweise auf, nun hat der Konzern die Pläne offiziell bestätigt. Konkrete Termine oder unterstützte Fahrzeuge nennt GM nicht. Klar ist jedoch, dass Marken wie GMC, Chevrolet, Buick und Cadillac Teil der Strategie sind. Je nach Umsetzung sind die bekannten Funktionen wie automatisches Entriegeln beim Annähern, Starten im Innenraum oder Fernzugriff über das iPhone möglich.