In den letzten Monaten verdichteten sich die Hinweise, dass Apple an einem neuen Einsteiger-MacBook arbeitet. Nun gibt es erstmals handfeste Anzeichen dafür. Aus internen Apple-Kernel-Debug-Kit-Dateien geht hervor, dass Apple verschiedene MacBook-Prototypen getestet hat – darunter ein Modell mit A15-Chip sowie ein weiteres auf Basis des A18 Pro.

Leak deutet auf neues Einsteiger-MacBook von Apple hin

Die besagten Kernel-Debug-Kits waren im Laufe dieses Jahres kurzzeitig öffentlich zugänglich, wurden jedoch wenig später wieder entfernt. Solche Dateien kommen üblicherweise intern bei Apple-Ingenieuren zum Einsatz und liefern immer wieder spannende Einblicke in noch unveröffentlichte Hardware.

In den Mac-bezogenen Einträgen findet sich eine konkrete Referenz auf ein bislang nicht angekündigtes MacBook mit A15-Chip. Dieses taucht unter der Projektbezeichnung „mac14p“ auf einer Plattform mit der Kennung H14P auf. Laut MacRumors handelt es sich dabei um ein Gerät mit dem Codenamen J267.

Darüber hinaus enthält der Datensatz einen weiteren MacBook-Eintrag, der mit einem A18 Pro-Chip in Verbindung steht. Das Gerät trägt die Kennung J700 und soll ein drahtloses Subsystem namens „Sunrise“ nutzen, das dem Netzwerk-Chip von MediaTek zugeordnet wird.

A15 oder A18 Pro: Welcher Chip hat bessere Chancen?

Dass Apple tatsächlich ein neues MacBook mit dem vergleichsweise alten A15-Chip auf den Markt bringt, gilt als eher unwahrscheinlich. Plausibler erscheint ein Einsteiger-MacBook mit einem moderneren A18-Chip. Ein Modell mit A18 Pro würde nicht nur deutlich mehr Leistung bieten, sondern auch besser zu Apples aktueller Chip-Strategie passen.

Gerüchten zufolge soll das Einsteiger-MacBook mit einem 13-Zoll-Display ausgestattet sein und unterhalb des MacBook Air positioniert werden. Das MacBook Air startet aktuell im Apple Online Store bei 1.099 Euro, ist im Handel jedoch bereits deutlich günstiger zu haben. Für das neue Einsteiger-MacBook wäre ein Listenpreis von rund 899 Euro denkbar, während sich der Straßenpreis vermutlich zwischen 700 und 800 Euro einpendeln könnte.