Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderungen. Das letzte Jahr endete mit einer Challenge zum Welt-Meditations-Tag und begann wenige Tage später mit der Neujahrs-Herausforderung. Nun wiederholen sich die Ereignisse.

Apple Watch: Herausforderungen zum Welt-Meditations-Tag am 21. Dezember

Apple veranstaltet am kommenden Sonntag (21. Dezember 2025) eine Apple Watch Herausforderungen zu Ehren des Welt-Meditations-Tages. Apple Watch-Besitzer können das Meditationstag-Abzeichen erhalten, indem sie fünf oder mehr achtsame Minuten mit der Achtsamkeits-App oder einer App, die der Health-App achtsame Minuten hinzufügt, aufnehmen. Es heißt

Zeit, den Weltmeditationstag zu feiern! Am 21. Dezember nimm fünf Achtsamkeitsminuten oder mehr mit der Achtsamkeits-App oder einer App auf, die Achtsamkeitsminuten zu Health hinzufügt, um dieses besondere Abzeichen zu erhalten.

Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten nicht nur eine Medaille, sondern auch spezielle Sticker, die in der Nachrichten-App, in FaceTime und weiteren Apps verwendet werden können.

Challenge zu Neujahr startet traditionell am 07. Januar

Wenige Tage später geht es mit der Apple Watch Herausforderung zum Neujahrstag weiter. Ziel ist es zwischen dem 07. und 31. Januar an sieben Tagen in Folge eure drei Ringe auf der Apple Watch zu schließen. Auch hier spendet euch Apple auch wieder eine virtuelle Medaille sowie Sticker, die ihr in diversen Apps verwenden könnt.