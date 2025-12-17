OpenAI hat für ChatGPT gleich mehrere neue Funktionen angekündigt. Neben deutlichen Verbesserungen bei der Bildgenerierung wurde zunächst auch eine Integration von Apple Music in Aussicht gestellt, wobei diese Ankündigung kurz darauf wieder zurückgezogen wurde. Gut möglich, dass die Ankündigung verfrüht und ohne Zustimmung von Apple erfolgte.

Apple Music Integration bleibt vorerst ungewiss

ChatGPT unterstützt bereits seit einiger Zeit die Einbindung verschiedener Apps, und eigentlich sollte bald auch Apple Music dazugehören. In der ursprünglichen Ankündigung hieß es, dass ChatGPT künftig Musikempfehlungen und Playlists erstellen könne, die auf der eigenen Hörhistorie und persönlichen Vorlieben basieren. Die vorgeschlagenen Songs ließen sich dann direkt anklicken und würden die Apple Music App auf dem Desktop oder iOS-Gerät öffnen. Allerdings hat OpenAI den entsprechenden Abschnitt inzwischen aus dem Substack-Post entfernt, ohne dies zu kommentieren. Ob und wann das Feature tatsächlich kommt, bleibt damit vorerst offen.

Schnellere und präzisere Bildgenerierung

Wesentlich konkreter sind dagegen die Neuerungen bei ChatGPT Images. Der Bildgenerator arbeitet jetzt bis zu viermal schneller als zuvor und ermöglicht präzisere Bearbeitungen, ohne dabei andere Details im Bild zu verändern. Laut OpenAI kann ChatGPT nun gezielt einzelne Bereiche anpassen, während Beleuchtung, Komposition und das Erscheinungsbild von Personen konsistent bleiben.

Das neue Modell glänzt besonders beim Hinzufügen, Entfernen und Kombinieren von Elementen in echten Fotos. Auch die Texterkennung in Bildern und das Anpassen von Layouts funktionieren jetzt zuverlässiger. OpenAI betont, dass die KI Anweisungen insgesamt besser befolgt als die Vorgängerversion.

Nicht alles wurde besser

Allerdings gibt es auch Einschränkungen. Bei bestimmten Kunststilen wie Anime hat das neue Modell gegenüber seinem Vorgänger nachgelassen. Auch bei Bildern mit vielen Personen arbeitet es weniger zuverlässig. OpenAI empfiehlt in solchen Fällen, die voreingestellten Filter zu nutzen. Wer möchte, kann außerdem weiterhin auf die ältere Version des Bildgenerators zurückgreifen.