Es gibt zwei Neuigkeiten von o2. Der Mobilfunkanbieter erweitert sein Entertainment-Angebot durch eine neue Zusammenarbeit mit Disney+. Ihr könnt Disney+ zu ihrem o2 Vertrag hinzufügen und ihr Abonnement und ihre Rechnung an einem Ort verwalten.

Zudem hat o2 bestätigt, dass das Unternehmen sein 5G-Portfolio für Privatkunden. Ab sofort steht das neue „5G Plus Pack (inkl. RedCap)“ allen o2 Vertragskunden kostenfrei zur Buchung bereit.

Disney+ ergänzt das Streaming-Portfolio von o2

o2 hat bekannt gegeben, dass berechtigte neue Priority-Kunden ab dem 20. Dezember Disney+ Standard mit Werbung sechs Monate lang zum reduzierten Preis von 3,49 Euro pro Monat erhalten. Danach gilt der reguläre monatliche Preis. Disney+ gehört zu den beliebtesten Streaming-Services auf dem deutschen Markt. Der Service vereint Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Hulu.

In den nächsten Monaten wird es weitere Aktionen unter anderem in Verbindung mit o2 TV und für Priority-Kunden geben.

o2: 5G Plus Pack mit RedCap ab sofort verfügbar

o2 erweitert sein 5G-Portfolio für Privatkundinnen mit dem neuen „5G Plus Pack (inkl. RedCap)“. RedCap steht für “Reduced Capability“ und sorgt für eine stabile, effiziente Verbindung bei besonders stromsparenden Geräten. Sie ist ideal für Smartwatches, Fitness-Tracker oder GPS-Geräte mit moderatem Datenverbrauch.

Das „5G Plus Pack“ entfaltet seinen vollen Nutzen in Verbindung mit RedCap-fähigen Endgeräten. Dazu zählt unter anderem die Apple Watch (Apple Watch Series 11 und Apple Watch Ultra 3).