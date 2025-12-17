Apple arbeitet an der nächsten Generation des HomePod mini, doch die Vorstellung verzögert sich offenbar. Während zunächst noch mit einer Ankündigung im Herbst 2025 gerechnet wurde, dürfte der Launch nun erst im Frühjahr 2026 erfolgen.

HomePod mini 2 ohne N1-Chip?

Glaubt man den jüngsten Informationen, die die Kollegen von Macrumors von einem Tippgeber zugespielt bekommen hat, so verbaut Apple beim HomePod mini 2 nicht den selbst entwickelten N1-Netzwerk-Chips. Ein im Laufe dieses Jahres kurzzeitig von Apple veröffentlichtes macOS-Kernel-Debug-Kit enthielt Informationen zu einer Reihe kommender Geräte, darunter de HomePod mini 2. Der zugehörige Code erwähnt das drahtlose System „Sunrise“, Apples Bezeichnung für die von MediaTek bezogenen Bluetooth/WLAN-Chips. Der N1-Chip wird in Apples internen Systemen als „Centauri“ bezeichnet.

Bisher galt als wahrscheinlich, dass Apple den N1-Chip in den neuen Geräten verbauen würde. Bloomberg-Journalist Mark Gurman etwa rechnete damit, dass sowohl das neue Apple TV als auch der HomePod mini 2 auf den N1 setzen. Offenbar könnte Apple den Chip künftig aber nur in Premium-Geräten nutzen, während günstigere Modelle weiterhin auf MediaTek-Hardware setzen. Auch andere kommende Geräte sollen MediaTek-Chips erhalten: Neben dem HomePod mini 2 sind dies das iPhone 17e, das iPad 12 und das A18 Pro MacBook.

Apple hatte den N1-Chip erstmals im Herbst 2025 bei den iPhone-17-Modellen eingeführt. Der erste selbstentwickelte Netzwerkchip von Apple unterstützt Bluetooth 6, Wi-Fi 7 und Thread. Durch die enge Integration in Hardware und Software soll der N1 für mehr Effizienz und Zuverlässigkeit in Apples Geräten sorgen.