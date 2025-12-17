Mit iOS 26.2 hat Apple ein umfangreiches Update veröffentlicht, das neben Verbesserungen für die hauseigenen System-Apps auch eine versteckte Neuerung für Benachrichtigungen mitbringt. Diese kann dabei helfen, wichtige Mitteilungen nicht mehr zu übersehen.

Das Display als Blitzlicht

Das Update bringt einige Highlights mit sich. Dazu gehören die Live-Übersetzung mit AirPods in der EU, neue dringende Alarme in der Erinnerungen-App, KI-generierte Kapitelmarken in Podcasts, offline verfügbare Songtexte in Apple Music und die Behebung von über 20 Sicherheitslücken.

Wer etwas tiefer in die Einstellungen eintaucht, findet dort allerdings noch eine weitere interessante Option. Schon länger können iPhone-Nutzer den Kamerablitz bei eingehenden Benachrichtigungen aufleuchten lassen. Diese Bedienungshilfe wurde ursprünglich für Menschen mit Hörbeeinträchtigung entwickelt, erfreut sich aber auch bei vielen anderen Nutzern großer Beliebtheit.

Mit iOS 26.2 erweitert Apple das Konzept um eine ähnliche, aber eigenständige Funktion. Das iPhone-Display kann nun bei eingehenden Benachrichtigungen aufblitzen, oder genauer gesagt, kurz mit hoher Helligkeit aufleuchten. Um diese Option zu aktivieren, navigiert man in den Einstellungen zu „Bedienungshilfen“, dann zu „Audio & Visuelles“ und schließlich zu „Blitz bei Hinweisen“. Dort findet sich neben der bekannten LED-Blitz-Option jetzt auch die neue Display-Variante. Wer möchte, kann sogar beide Optionen gleichzeitig aktivieren, um den maximalen Effekt zu erzielen.