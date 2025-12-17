Mit dem iPhone 16 hat Apple dem iPhone erstmals eine eigene Kamera-Taste spendiert. Diese Neuerung wurde mit dem iPhone 17 fortgeführt, denn auch die iPhone-17-Familie verfügt über eine Kamera-Taste, die einen schnellen Zugriff auf die Kamera sowie verschiedene Kameraeinstellungen ermöglicht. Allerdings sind nicht alle Nutzer von der neuen Taste überzeugt. Um die Bedienung zu verbessern, arbeitet Apple daher an einer überarbeiteten Kamera-Taste für das iPhone 18.

Kommt eine verbesserte Kamera-Taste

Wie The Information berichtet, plant Apple, bei den Standardmodellen des iPhone 18 die Berührungsempfindlichkeit und das haptische Feedback der Kamerasteuerung zu entfernen. Dies deutet darauf hin, dass die kapazitive Touch-Schicht der Taste wegfallen könnte. Der Bericht bezieht sich zwar allgemein auf die iPhone-18-Modelle, wir gehen jedoch davon aus, dass auch die Pro-Modelle die überarbeitete Taste erhalten werden.

Konkret bedeutet dies: Die neuen iPhone-18-Modelle sollen eine Kamera-Taste ohne kapazitive Touch-Schicht bekommen. Nutzer können die Kamerasteuerung dann nicht mehr per Wischgeste bedienen, was zuvor häufig unbeabsichtigt ausgelöst wurde. Stattdessen reagiert die neu gestaltete Taste ausschließlich auf Druck.

Die Vereinfachung der Kamerasteuerung senkt einerseits die Produktionskosten für Apple, zeigt aber zugleich, dass das Unternehmen auf das Feedback seiner Nutzer hört.

Softwareseitig hat Apple bereits reagiert und Nutzern mehr Kontrolle über das Verhalten der Kamerasteuerung gegeben. Dazu zählt unter anderem die Einstellung „Bildschirmaktivierung anfordern“ in iOS 18.2. Zudem sind die Wischgesten bei der Einrichtung eines neuen iPhones nun standardmäßig deaktiviert.