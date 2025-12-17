Dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet, ist ein offenes Geheimnis. Nun widmet sich der bekannte Leaker Digital Chat Station (via MacRumors) den aktuellen Gerüchten und bestätigt einige Details zum Gerät.

Ein breites Faltdisplay als Basis

Dem Leaker zufolge entwickelt Apple ein sogenanntes „Wide Foldable“, also ein horizontal ausgerichtetes Gerät im Buchformat mit großem Innendisplay. Der aktuelle Prototyp soll über ein 7,58 Zoll großes internes Display verfügen. Besonders interessant dabei ist die Frontkamera, die sich unter dem Panel befindet und somit keine sichtbare Aussparung im Display hinterlässt.

Auf der Außenseite soll ein 5,25 Zoll großes Display mit klassischer Punch-Hole-Kamera zum Einsatz kommen. Was das für die Dynamic Island bedeutet, bleibt vorerst unklar.

Schlank um jeden Preis

Apple setzt beim Design offenbar konsequent auf Schlankheit. Um das Gehäuse möglichst dünn zu halten, verzichtet der Konzern dem Leak zufolge auf Face ID. Auch ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display wurde verworfen, da beide Technologien zu viel Platz im Inneren beansprucht hätten. Stattdessen soll ein seitlich angebrachter Touch ID Sensor zum Einsatz kommen.

Scharnier und Kamera

Das Scharnier wurde laut dem Leaker besonders robust konstruiert. Tiefere technische Details fehlen zwar, doch die Aussage passt zu den bisherigen Erwartungen. Faltbare Smartphones wurden in der Vergangenheit häufig für ihre Scharniere und die sichtbare Falte im Display kritisiert. Apple soll hingegen eine neue Technik entwickelt haben, dank der das iPhone Fold nahezu faltenfrei wird.

Bei der Hauptkamera setzt Apple dem Bericht zufolge auf ein Dual-System mit zwei 48-Megapixel-Sensoren. Diese sollen physisch größer ausfallen als bei bisherigen Modellen, was auf eine verbesserte Bildqualität hindeutet.

Release und Preis

Es wird erwartet, dass die Massenproduktion des ersten faltbaren iPhone in der zweiten Jahreshälfte von 2026 anlaufen wird. Ein Release zum Jahresende dürfte demnach realistisch sein. Erste Prognosen gehen von einem Verkaufspreis zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar aus.

Obwohl mehrere Quellen über ein faltbares iPhone berichten, ist es wichtig zu beachten, dass Apple bisher keine offiziellen Pläne für ein solches Gerät bestätigt hat.