Der Akkutausch gehört traditionell zu den aufwendigeren Reparaturen bei Apple-Notebooks. Erfreulicherweise hat Apple diesen Prozess für sein 14 Zoll MacBook Pro mit M5 Chip vereinfacht und bietet zudem den Akku als eigenständiges Ersatzteil im Self Service Repair Store an.

Akkutausch beim MacBook Pro

Schon die ersten Teardowns des neuen Modells deuteten an, dass Apple im Bereich des Akkus umgedacht hat. Anders als bei früheren Generationen muss das Trackpad nicht mehr ausgebaut werden, um an den Energiespender zu gelangen. Das macht in der Praxis durchaus einen erheblichen Unterschied. Jede Komponente, die beim Öffnen des Geräts an ihrem Platz bleiben darf, senkt das Risiko für versehentliche Beschädigungen.

Apple hat die Änderung nun offiziell bestätigt. So bietet das Unternehmen jetzt eine umfassende Reparaturanleitung für das M5 MacBook Pro an, in der auch der Akkutausch behandelt wird. Der Vorgang selbst folgt einem logischen Ablauf. Nach dem Abnehmen des Gehäusedeckels wird der Akku entladen. Anschließend löst man die Klebestreifen und setzt die neue Einheit ein. Apples offizielle Anleitung verteilt diese Arbeitsschritte auf 14 Punkte für die Demontage und 27 für den Zusammenbau. Die Vereinfachung gegenüber früheren Modellen ist spürbar, dennoch bleibt es eine Arbeit, die Erfahrung und Sorgfalt erfordert.

Apple betont in der Anleitung ausdrücklich, dass nur erfahrene Anwender diese Reparatur selbst durchführen sollten. Wer nicht regelmäßig mit empfindlicher Elektronik arbeitet, ist mit dem professionellen Service besser beraten.

Das Self Service Repair Program richtet sich aber nicht nur an technisch versierte Privatpersonen. Auch unabhängige Werkstätten ohne Apple-Zertifizierung erhalten so Zugang zu Originalteilen. Besonders in Gegenden ohne Apple Store oder autorisierte Servicepartner schafft das eine wichtige Alternative.

Die Ersatzbatterie verkauft Apple für 238,26 Euro im Self Service Repair Store. Dazu kommt das erforderliche Spezialwerkzeug. Wer seinen alten Akku zurücksendet, erhält eine Gutschrift in Höhe von 21,52 Euro.