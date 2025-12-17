Apple arbeitet offenbar bereits an der nächsten Generation des iPad mini. Auch wenn das aktuelle Modell noch vergleichsweise frisch ist, tauchen nun erste Hinweise zur Ausstattung des kommenden Geräts auf. Jüngsten Gerüchten zufolge soll Apple beim nächsten iPad mini auf einen leistungsstarken A20 Pro Chip setzen.

Neues iPad mini mit OLED-Display soll A20 Pro Chip erhalten

Wie MacRumors unter Berufung auf einen Tippgeber berichtet, der interne Apple-Codenamen aus einem macOS-Kernel-Debug-Kit analysiert hat, ist das nächste iPad mini mit einem A20 Pro Chip in Verbindung zu bringen.

Zuvor wurde davon ausgegangen, dass Apple dem kommenden iPad mini einen A19 Pro Chip spendiert. Dieser feierte seine Premiere mit dem iPhone 17 Pro. Der Informant ist jedoch überzeugt, dass die entdeckten Codenamen auf einen bislang unveröffentlichten A20 Pro Chip hindeuten. Welche Lösung Apple letztlich wählt, könnte vom Zeitpunkt der Markteinführung abhängen. Sollte das nächste iPad mini im September oder Oktober 2026 erscheinen, wäre es durchaus denkbar, dass Apple zeitgleich auf den A20 Pro setzt, der dann auch in den iPhone-18-Pro-Modellen debütieren könnte.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Apple beim iPad mini nicht immer auf den jeweils neuesten A-Chip setzt. So führte das Unternehmen im September 2021 den A15 Bionic Chip gleichzeitig im iPhone 13 Line-up sowie im iPad mini ein. Das aktuelle iPad mini aus Oktober 2024 ist hingegen mit dem A17 Pro ausgestattet, der bereits ein Jahr zuvor eingeführt wurde. Entsprechend bleiben sowohl der A19 Pro als auch der A20 Pro realistische Optionen.

Abseits des Prozessors kursieren weitere Gerüchte zur Ausstattung. So soll das nächste iPad mini erstmals ein OLED-Display erhalten. Zudem ist von einem neu gestalteten Lautsprechersystem mit Vibrationstechnologie sowie von einem wasserbeständigeren Design die Rede.