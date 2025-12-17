Apple hat ein weiteres Firmware-Update für die Powerbeats Pro 2 veröffentlicht. Die neue Version trägt die Build-Nummer 8A359 und ersetzt das zuletzt im September verteilte Update mit der Version 8A353.

Apple veröffentlicht neues Firmware-Update für die Powerbeats Pro 2

Wie üblich gibt es keine offiziellen Angaben zu den konkreten Änderungen. Nach bisherigen Erfahrungen dürften mit dem Update vor allem Fehlerbehebungen, Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen auf die Kopfhörer kommen, auch wenn Apple dazu keine detaillierten Release-Notes veröffentlicht hat.

Zuvor hatte Apple mit der Firmware-Version 8A353 die Integration der Powerbeats Pro 2 in iOS-Funktionen wie die Fitness-App und Echtzeit-Leistungsmetriken verbessert. Außerdem brachte die erste Generation der Firmware bereits Unterstützung für Herzfrequenz-Messfunktionen und andere Verbesserungen, die mit iOS 26 zusammenhingen.

So installierst du die neue Firmware

Die Aktualisierung erfolgt automatisch, sobald sich die Powerbeats Pro 2 im Lade- und Bluetooth-Bereich eines iPhones, iPads oder Macs befinden, das mit einem WLAN verbunden ist. Die Firmware-Version lässt sich auf iOS-Geräten unter Einstellungen > Bluetooth einsehen, indem man auf das „i“-Symbol neben den Beats-Kopfhörern tippt. Android-Nutzer können Updates über die Beats-App installieren.

Wie bei früheren Firmware-Updates gilt: Ihr müsst nichts manuell anstoßen – solange die Kopfhörer mit Strom versorgt und gekoppelt sind, lädt das Update im Hintergrund.

Mit den Powerbeats Pro 2 richtet sich Apple gezielt an sportlich aktive Nutzer. Die komplett kabellosen In-Ear-Kopfhörer bauen auf dem Erfolg der ursprünglichen Powerbeats Pro auf und kombinieren das bekannte Ohrbügel-Design mit moderner Apple-Technologie. Im Fokus stehen ein sicherer Halt beim Training, eine lange Akkulaufzeit sowie die nahtlose Integration ins Apple-Ökosystem.