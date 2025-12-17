Im Laufe dieses Jahres haben wir euch bereits auf den Spam Warner von Vodafone aufmerksam gemacht. Mit „Call Check“ hat die Deutsche Telekom nun einen vergleichbaren Service gestartet. Beiden Mobilfunkanbietern geht es darum, euch für möglichen betrügerischen Anrufen zu warnen.

Telekom „Call Check“ warnt vor betrügerischen Anrufen

Die Telekom hat die Funktion „Call Check“ für ihre Mobilfunkkunden aktiviert. Ab sofort schützt der so genannte Call Check automatisch alle Kunden vor möglicherweise betrügerischen Anrufen. Diese neue Sicherheitsfunktion ist fester Bestandteil des Mobilfunknetzes. Call Check funktioniert mit allen Mobiltelefonen unabhängig vom Hersteller. Die Kunden müssen nichts tun. Es ist also nicht notwendig Apps zu installieren, um diesen Schutz zu erhalten.

So funktioniert Call Check

Geht ein Anruf von einer Nummer auf dem Mobiltelefon ein, die in der Telekom Datenbanken bereits als unseriös oder betrügerisch vermerkt ist, erscheint ein Warnhinweis auf dem Telefon-Bildschirm: „Vorsicht, möglicher Betrug!“ Das gilt sowohl für nationale als auch internationale Rufnummern. Diese Warnung hilft Kunden zu entscheiden, ob sie den Anruf wirklich entgegennehmen möchten. Automatisch abgeblockt wird er nicht und auch die Rufnummer wird weiterhin angezeigt.

Für den Fall, dass jemand nicht gewarnt werden möchte, lässt sich diese Sicherheitsfunktion wieder deaktivieren. Dazu reicht ein Anruf bei der Service-Hotline. Standardmäßig ist sie allerdings ab sofort für alle Teilnehmenden im deutschen Netz aktiviert.

Die Telekom hatte den Call Check bereits im Mai dieses Jahres beim Start der SMS-Firewall für Kurznachrichten angekündigt. Dieser nächste Schritt schafft zudem die technische Voraussetzung für weitere Maßnahmen, die darauf folgen werden.