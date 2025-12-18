Apple hat es sich zur Tradition gemacht, den gesamten Dezember die Aktion „Apple Countdown 2025“ zu feiern. Was steckt dahinter? Tag für Tag könnt ihr im Dezember einen Blockbuster zum deutlich reduzierten Preis im Apple TV-Store kaufen. Heute könnt ihr euch „The Life of Chuck“ als Kauffilm für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2025 – Tag 18: „The Life of Chuck“ nur 4,99 Euro

In der Filmbeschreibung heißt es

Die Welt geht unter: Deutschland wird von einem Vulkan verschluckt, Kalifornien versinkt im Meer und das Internet ist tot. In diesem Chaos ist ausgerechnet der Buchhalter Charles „Chuck“ Krantz (Tom Hiddleston) eine Konstante für die Menschen. Er ziert riesige Werbetafeln und sämtliche Fernsehbildschirme, die nur noch Chucks Gesicht und ein fettes Dankeschön für seine Dienste ausstrahlen. Doch wer ist dieser Typ? Ein Rätsel, das weit zurückreicht… bis in dessen Kindheit bei seiner Großmutter, die ihre unendliche Liebe fürs Tanzen an ihn weitergab, und seinem Großvater, der ihn in die Geheimnisse der Buchhaltung einweihte und unbedingt vor dieser verschlossenen Dachkammer bewahren wollte. Ein Rätsel, das vor allem eine Frage aufwirft: Kann das Schicksal eines Einzelnen die ganze Welt verändern?

Der Film startet 2025 und läuft 1 Stunde 50 Minuten. In den Hauptrollen sind Tom Hiddleston, Mark Hamill und Annalise Basso zu sehen. Mike Flanagan führt Regie.