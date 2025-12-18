Der App Store bekommt mehr Werbung. Apple hat auf seiner Apple Ads Webseite angekündigt, dass ab dem kommenden Jahr zusätzliche Werbeplätze in den Suchergebnissen erscheinen werden. Das Unternehmen spricht von „mehr Möglichkeiten in den Suchergebnissen“ für Werbetreibende.

Bislang nur ein Werbeplatz ganz oben

Aktuell zeigt der App Store bei einer Suche maximal eine einzelne Anzeige, und zwar direkt an oberster Stelle der Ergebnisliste. Wer beispielsweise nach „Facebook“ sucht, könnte dort eine Werbung für TikTok sehen, weil TikTok für diesen Suchbegriff geboten und die Auktion gewonnen hat. Ab 2026 wird Apple nun weitere Werbeplätze einführen, die auch weiter unten in den Suchergebnissen auftauchen können.

Keine gezielte Buchung einzelner Positionen

Für Entwickler und Werbetreibende ändert sich am grundsätzlichen System wenig. Sie können weiterhin nicht gezielt auf bestimmte Positionen bieten. Stattdessen entscheidet Apple anhand verschiedener Faktoren, darunter die Höhe des Gebots und der Ausgang der Auktion, wo genau eine Anzeige erscheint. Die Position kann sogar innerhalb derselben Kampagne variieren. Bestehende Kampagnen werden automatisch für die neuen Plätze berücksichtigt, ohne dass Anpassungen nötig sind.

Das Anzeigenformat bleibt in allen Positionen identisch und basiert auf der Standard-Produktseite oder einer individuell angepassten Produktseite mit optionalem Deep Link. Die Abrechnung erfolgt wie gewohnt entweder pro Tap oder pro Installation.

Warum Apple auf mehr Werbung setzt

Die Zahlen sprechen aus Apples Sicht für sich. Rund 800 Millionen Nutzer besuchen den App Store jede Woche, wobei mehr als 85 Prozent bei ihrem letzten Besuch mindestens eine App heruntergeladen haben. Knapp 65 Prozent aller Downloads erfolgen direkt nach einer Suche. Die Werbeanzeigen an oberster Position erreichen laut Apple eine Conversion Rate von 60 Prozent.

Ob Nutzer von zusätzlichen Werbeplätzen begeistert sein werden, steht auf einem anderen Blatt. Für Apple und Werbetreibende bedeutet die Änderung jedenfalls mehr Reichweite und potenziell höhere Einnahmen. Die neuen Anzeigenpositionen werden ab 2026 verfügbar sein und erfordern iOS 26.2 beziehungsweise iPadOS 26.2 oder neuer.