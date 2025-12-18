Wir hatten euch gestern bereits berichtet, dass Apple Music bald den Weg in ChatGPT finden könnte. Einen Tag später ist die Integration bereits verfügbar. So ist es nun möglich, direkt in ChatGPT nach Titeln im Apple Music Katalog zu suchen und Playlists zu erstellen.

Was die Integration kann und was nicht

Wer jetzt denkt, dass man über ChatGPT direkt Musik von Apple Music streamen kann, liegt leider falsch. Kurze Hörproben der Songs lassen sich zwar abspielen, doch für den vollen Musikgenuss braucht es weiterhin die Apple Music App selbst.

Der eigentliche Mehrwert liegt woanders. Apple Music Abonnenten können ChatGPT nun bitten, Playlists zu erstellen oder Songs, Alben und Künstler zu finden. Das Besondere daran ist die natürliche Spracheingabe durch das Sprachmodell von OpenAI.

Praktische Anwendungsbeispiele

In der Praxis funktioniert das erstaunlich gut. Man kann ChatGPT beispielsweise beauftragen, eine 20-Song-Playlist mit Weihnachtsliedern zusammenzustellen, dabei aber bitte die üblichen Klassiker zu vermeiden. Oder man wünscht sich Barneys „Werd aufgedreht-Mix“ aus der „How I Met Your Mother“-Folge „Silvesterlaune“.

Besonders praktisch wird es bei der Suche nach Songs, deren Namen man nicht genau kennt. Konnte ChatGPT bereits zuvor auf Grundlage der Beschreibung eines Songs recht treffsicher den Titel nennen, erhalten wir jetzt auch das Ganze in Verbindung mit Apple Music. Von besserer Auffindbarkeit bis hin zu intelligenterer Musikauswahl bietet die neue Integration zahlreiche Möglichkeiten.

So richtet man die Verbindung ein

Die Einrichtung ist unkompliziert. Zunächst öffnet man die Apps-Sektion auf chatgpt.com/apps oder direkt in der ChatGPT-App. Dort wählt man Apple Music aus und verbindet seinen Account mit ChatGPT.

Nach der Einrichtung gibt es zwei Wege zur Nutzung. Entweder startet man seine Anfragen mit „/Apple Music“ oder wählt die App über den App-Selector in ChatGPT aus. Noch bequemer ist allerdings die automatische Erkennung. ChatGPT aktiviert Apple Music je nach Kontext von selbst, sodass man den Dienst nicht bei jeder Anfrage explizit erwähnen muss. Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktives Apple Music Abo.