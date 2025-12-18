Apple hat in der Nacht zu heute mehrere Änderungen angekündigt, die das Unternehmen im japanischen App Store vornimmt. Um den Anforderungen des Mobile Software Competition Act (MSCA) gerecht zu werden, der am heutigen 18. Dezember 2025 in Kraft tritt, erlaubt Apple unter anderem die Distribution von App über alternative App Store, Zahlungsoptionen von Drittanbietern und mehr. Durchaus spannend ist auch die Möglichkeit, die seitliche Taste zu ändern, damit anstelle von Siri der Sprachassistent eines Drittanbieters aktiviert wird.

Apple kündigt Veränderungen für iOS in Japan an

Um dem Mobile Software Competition Act (MSCA) zu entsprechen, hat Apple eine Reihe wichtiger Änderungen am App Store und am iPhone in Japan angekündigt. Dabei ähnelt der MSCA dem europäischen Digital Markets Act (DMA), allerdings gibt es auch einige Unterschiede.

Parallel zu diesen Änderungen hat Apple daran gearbeitet, neue Datenschutz- und Sicherheitsrisiken zu minimieren, die durch das Gesetz entstehen, um Nutzer in Japan die bestmögliche und sicherste Erfahrung zu bieten. Laut Apple eröffnen die Anforderungen des MSCA an alternative App-Marktplätze und App-Zahlungen neue Möglichkeiten für Malware, Betrug und Scams sowie Risiken für Datenschutz und Sicherheit.

Alternative App-Markplätze

Mit den neuen Anforderungen des MSCA haben Entwickler auch die Möglichkeit, iOS Apps in Japan über alternative App-Marktplätze außerhalb des App Store zu vertreiben. Diese alternativen App-Marktplätze müssen zuvor von Apple autorisiert werden. Genau wie in der EU profitieren Apps, die außerhalb des App Store heruntergeladen werden jedoch nicht von den gleichen Schutzmaßnahmen, die Apple durch die Prüfung der App bietet.

Neue Zahlungsoptionen

Um den MSCA einzuhalten, stellt Apple Tools zur Verfügung, mit denen Entwickler Anwendern mehr Möglichkeiten zum Kauf digitaler Güter und Services in Apps im App Store bieten können. So können Entwickler eine alternative Methode zur Zahlungsabwicklung in ihre App integrieren und / oder Nutzer auf eine Website weiterleiten, um eine Transaktion abzuschließen. Diese alternativen Zahlungsmöglichkeiten werden immer neben der Apple In-App Purchase Option angezeigt, damit Nutzer in Japan klar erkennen können, wann sie eine Transaktion über Apple durchführen.

Gebühren

Die neuen Gebühren liegen je nach Vertriebsmethode und Zahlungsmethode zwischen 5 Prozent und 26 Prozent.

Online-Sicherheit von Kindern

Mit den im Rahmen des MSCA eingeführten Änderungen können die neuen Optionen für alternative Vertriebs- und Zahlungsmethoden Kinder neuen Risiken aussetzen. Beispielsweise können Apps, die außerhalb des App Store heruntergeladen werden, illegale und anstößige Inhalte enthalten und werden nicht dem gleichen strengen Überprüfungsprozess unterzogen, den Apple zur Bewertung von Apps für Kinder im App Store anwendet.

Um neue Risiken von Betrug oder Scams, die sich gegen Kinder richten, zu verringern, hat Apple mit den Regulierungsbehörden in Japan zusammengearbeitet, um einige Schutzmaßnahmen beizubehalten, darunter

Apps in der Kategorie „Kinder” im App Store enthalten keine Links zu Webseiten, auf denen Transaktionen durchgeführt werden können, um das Risiko von Betrug oder Scams, die sich gegen Kinder richten, zu verringern.

Für Nutzer unter 18 Jahren müssen alle Apps aus dem App Store, die alternative Zahlungsmethoden verwenden oder für Transaktionen auf eine Website verlinken, einen Schutzmechanismus für Kinder enthalten, der jüngere Nutzer dazu verpflichtet, vor einem Kauf ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten mit einzubeziehen.

Für Nutzer unter 13 Jahren dürfen Apps aus dem App Store nicht auf Webseiten für Transaktionen verlinken, um sie vor dem Risiko von Betrug zu schützen, die sich gegen jüngere Kinder richten.

Weitere Änderungen