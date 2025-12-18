Apple TV nutzt seinen YouTube-Kanal regelmäßig, um Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen anzuteasern und zu bewerben. In den letzten Tagen haben sich wieder einige Clips angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Unter anderem erhaltet ihr einen Einblick in F1, Pluribus, The Family Plan 2 und Shrinking.

Apple TV: neue YouTube-Clips zu F1, Pluribus, The Family Plan 2 und mehr

Bei dem immer größer werdenden Apple TV Portfolio ist es manchmal schwierig einen Überblick über die einzelnen Inhalte zu bewahren. Da helfen kurze Videos, um sich einen Einblick zu verschaffen und entscheiden zu können, ob eine Serie oder ein Film Lust auf mehr macht.

F1 – Der Film

Pluribus

The Family Plan 2

Prehistoric Planet: Ice Age

Loot

A Charlie Brown Christmas

Palm Royale

Shrinking