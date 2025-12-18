DAZN hat bekannt gegeben, dass sich der Sport-Streaming-Dienst erneut die Übertragungsrechte für drei zentrale Wettbewerbe des internationalen Fußballs sichern konnte. Konkret handelt es sich um die UEFA Nations League, inklusive den Nations League Finals, die European Qualifiers für die UEFA EURO und die FIFA Weltmeisterschaft. Dazu zeigt DAZN auch zukünftig ausgewählte internationale Freundschaftsspiele.

DAZN sichert sich weitere Übertragungsrechte

Schon schon jetzt kooperieren DAZN und die FIA. die aktuelle Vereinbarung gilt allerdings nur bis zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Nun wurde das Ganze um zwei weitere Jahre verlängert. Damit sind alle Spiele bis zur UEFA EURO 2028 in Großbritannien und Irland abdeckt.

>>> Hier findet ihr alle Infos zu DAZN <<<

DAZN schreibt

Die UEFA Nations League vereint Europas Top-Teams in hochklassigen Duellen, während die European Qualifiers den Weg zu den größten Bühnen des Weltfußballs ebnen: UEFA EURO und FIFA-Weltmeisterschaft. Ergänzt wird das Angebot durch internationale Freundschaftsspiele, die zusätzliche Highlights im Kalender der Fans bieten. DAZN zeigt alle Spiele live, mit Ausnahme der Partien der deutschen, österreichischen und schweizerischen Nationalmannschaften in ihren jeweiligen Heimatmärkten.

WM-Play-offs: Die Entscheidungsspiele im März 2026 live auf DAZN

Erst kürzlich bot der letzte Spieltag der European Qualifiers für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ ein Fußballspektakel der Extraklasse. Im Frühjahr 2026 werden dann live auf DAZN die letzten vier Plätze für europäische Teams in einem Playoff-Mini-Turnier-Format vergeben. Am 26. März stehen acht Halbfinals auf dem Programm, aus denen sich die Teilnehmer für die vier Endspiele qualifizieren. Am 31. März fallen dann in den Finalspielen die endgültigen Entscheidungen.

Die Halbfinals am 26. März:

Pfad A: Italien – Nordirland & Wales – Bosnien-Herzegowina

Pfad B: Ukraine – Schweden & Polen – Albanien

Pfad C: Türkei – Rumänien & Slowakei – Kosovo

Pfad D: Dänemark – Nordmazedonien & Tschechien – Republik Irland

Die Finals am 31. März: