Jackery kündigt mit der Explorer 300D eine Mini-Powerstation an, die die Lücke zwischen zwischen Powerbank und Powerstation schließt. Zum Verkaufsstart von Jackery Explorer 300D erhaltet ihr 60 Euro Early-Bird-Rabatt.

Jackery bringt Mini-Powerstation Explorer 300D auf den Markt

In den letzten Wochen haben gleich mehrere Hersteller eine sogenannte Mini-Powerstation auf den Markt gebracht haben. Nachdem wir euch beispielsweise EcoFlow Trail vorgestellt und getestet haben richten wir heute unseren Blick auf Jackery Explorer 300D. Dabei handelt es sich um eine kompakte und effiziente Powerstation, die auf einen reinen DC-Output setzt. Egal ob im mobilen Office, für Outdoor-Aktivitäten oder beim Camping, Explorer 300D bietet unterschiedliche Anwendungsbereiche. Der langlebige LiFePO4-Speicher kommt im neuen Hochkant-Design mit einem Tragegurt, der gleichzeitig auch ein hocheffizientes 140-Watt-Ladekabel ist.

Mit einer Kapazität von 288 Wh (90.000 mAh), drei USB-C-Ports, einem USB-A-Anschluss sowie einer 12-Volt-Buchse stellt der Explorer 300D bis zu 300 Watt Leistung bereit. Anstelle eines klassischen Wechselrichters setzt das kompakte Modell konsequent auf Gleichstrom. Das hat gleich mehrere Vorteile: Die Powerstation arbeitet besonders effizient, bleibt leicht und verzichtet auf unnötige Umwandlungsverluste. Gleichzeitig lassen sich zahlreiche moderne Mobil- und Arbeitsgeräte versorgen, die ohnehin intern mit Gleichstrom arbeiten – darunter Smartphones, Tablets, mobile Router, Kameras und Laptops. Da die gesamte Elektronik ohne Lüfter auskommt, arbeitet der Explorer 300D zudem vollkommen geräuschlos.

Mit einem Gewicht von nur 2,5 Kilogramm und einer im Vergleich zu vielen Powerstations mit ähnlicher Kapazität deutlich kompakteren Bauform ist das neue Jackery-Modell klar auf Mobilität ausgelegt. Die Abmessungen von 120,24 x 118,6 x 183 Millimetern (L x B x H) unterstreichen den handlichen Ansatz. Ein pfiffiges Detail ist das mitgelieferte 140-Watt-USB-C-Ladekabel, das gleichzeitig als Tragegriff fungiert und einer Zuglast von bis zu 10 Kilogramm standhält. Ergänzend bietet Jackery optional einen Schultergurt sowie eine kompakte Schutztasche an, die den Transport zusätzlich erleichtern.

Preis & Verfügbarkeit

Jackery Explorer ist ab dem 23. Dezember 2025 erhältlich. Bis zum 31. Dezember 2025 erhaltet ihr einen Early-Bird-Rabatt und zahlt nur 179 Euro anstatt 239 Euro.