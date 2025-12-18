“Monarch: Legacy of Monsters” gehört nicht wirklich zu unseren Lieblings-Inhalten auf Apple TV. Nichtsdestotrotz dürfte das Legendary Monsterverse eine große Anhängerschaft haben. Nicht ohne Grund hat Apple TV nun bekannt gegeben, dass man einen Ableger von

“Monarch: Legacy of Monsters” plant, bei dem Wyatt Russell in der Hauptrolle zu sehen ist und gleichzeitig als ausführender Produzent agiert. Entwickelt wird die Spin-Off-Serie vom Emmy-Nominierten Jobs Harold.

Apple TV kündigt Spin-Off-Serie zu “Monarch: Legacy of Monsters” an

Apple TV hat die Erweiterung des Monsterverse von Legendary mit einem spannenden neuen, noch unbetitelten Prequel über den jungen Lee Shaw angekünsigt, in dem Wyatt Russell seine Rolle als Colonel Lee Shaw wieder aufnimmt. Der Emmy-nominierte Drehbuchautor und Produzent Joby Harold wurde als Showrunner engagiert. Im Rahmen eines neu angekündigten Gesamtvertrags mit Legendary wird Harold auch das gesamte Monsterverse-Franchise von Legendary für Apple TV betreuen, einschließlich neuer und bei den Fans beliebter Titans.

Die Spin-off-Serie, in der Russell die Hauptrolle spielt und als Executive Producer fungiert, erzählt die Geschichte von Colonel Lee Shaw, einem amerikanischen Agenten, der 1984 auf eine geheime Mission hinter den feindlichen Linien ging, um die Sowjets daran zu hindern, einen schrecklichen neuen Titanen freizusetzen, der groß genug war, um die USA zu zerstören und das Blatt im Kalten Krieg zu wenden.

Bevor das Spin-Off auf Apple TV startet, kehrt zunächst einmal “Monarch: Legacy of Monsters” am 27. Februar 2026 mit der zweiten Staffel zurück auf den Apple Video-Streaming-Dienst.