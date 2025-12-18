Sponsored Post

Die Weihnachtszeit bringt einen deutlichen Anstieg an Foto- und Designarbeiten mit sich – von Weihnachtskarten und Online-Shop-Updates bis hin zu Produktaktionen und Social-Media-Posts. Einfache Bilder lassen sich zwar mit gängigen Tools schnell freistellen, doch komplexe Motive manuell zu bearbeiten ist zeitaufwendig und führt oft zu ungleichmäßigen Ergebnissen. Zudem verlangen viele Online-Tools das Hochladen persönlicher oder geschäftlicher Fotos, was berechtigte Datenschutzbedenken aufwirft. Genau hier zeigt ein offline arbeitender KI-Hintergrundentferner seinen echten Mehrwert.

Aiarty Image Matting richtet sich an Nutzer, die präzise Hintergrundentfernung wünschen, ohne ihre Bilder in die Cloud hochzuladen. Die Software arbeitet vollständig offline, sodass Produktbilder, Porträts und kreative Inhalte sicher auf ihrem eigenen Gerät bleiben. Die KI bewältigt auch schwierige Fotos wie Haare, Fell, transparente Objekte und feine Details, an denen viele andere Tools zur Hintergrundentfernung scheitern.

Ob ihr Weihnachtsprodukte für euren Online-Shop vorbereiten oder festliche Grafiken gestalten möchtet, Aiarty liefert innerhalb weniger Sekunden saubere Freistellungen und eignet sich sowohl für einzelne Bilder als auch für die Stapelverarbeitung.

Exklusiver Weihnachtsrabatt

Zur Weihnachtszeit bietet Aiarty Image Matting einen zeitlich begrenzten Rabatt von 15 Euro auf die lebenslange Lizenz sowie auf die 1-Jahres-Lizenz mit dem Gutscheincode XMASSAVE

Der reguläre Preis der 1-Jahres-Lizenz beträgt 45 Euro, mit dem Gutscheincode sinkt der Preis auf 30 Euro.

Die lebenslange Lizenz kostet normalerweise 69 Euro, mit dem Rabatt erhalten ihr das Tool für 54 Euro.

Beide Lizenzen können auf bis zu drei Geräten aktiviert werden und sind damit ideal für Kreative, die an mehreren Computern arbeiten. Die Aktion ist nur in diesem Monat gültig.

>>> Rabatt sichern mit dem Gutscheincode XMASSAVE

Um den Rabatt anzuwenden, leget das Produkt in den Warenkorb, aktiviert dort das Kästchen „Ich habe einen Gutschein“, gebt XMASSAVE ein und klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol, um den reduzierten Preis zu sehen.

Hauptfunktionen von Aiarty Image Matting

Vier KI-Modelle für jeden Bildtyp

Aiarty Image Matting bietet vier spezialisierte KI-Modelle für Porträts, Produkte, Tiere und komplexe Szenen. Jedes Modell ist darauf ausgelegt, feine Details zu erhalten und zuverlässige Ergebnisse zu liefern, unabhängig von der Bildkomplexität. So erzielt ihr professionelle Freistellungen ohne mühsames Nacharbeiten.

Ein-Klick-KI-Hintergrundentfernung mit flexibler Bearbeitung

Mit nur einem Klick wird der Hintergrund automatisch entfernt. Für präzisere Anpassungen stehen vier wichtige Zeichenwerkzeuge zur Verfügung: Radierer, Pinsel, Abwedeln und Nachbelichten. Damit lassen sich Kanten mühelos verfeinern oder kleine Fehler korrigieren. Die Kombination aus Automatik und Kontrolle spart Zeit und sorgt für hochwertige Ergebnisse.

Anpassbare Hintergründe und kreative Effekte

Hintergründe können transparent bleiben oder durch weiße, farbige oder eigene Bildhintergründe ersetzt werden. Zusätzlich lassen sich kreative Effekte wie Weichzeichnung, Unschärfe, Schwarz-Weiß oder Pixel-Effekte anwenden – entweder auf das Motiv oder den Hintergrund. Ideal für auffällige Social-Media-Posts, Produktbilder und Marketingmaterialien.

Hochskalierung und Bildqualitätsverbesserung

Aiarty Image Matting unterstützt eine 2×-Hochskalierung sowie Bildverbesserungen wie Entrauschen, Entschärfen und Entfernen von Pixelartefakten. Dadurch bleiben Bilder auch bei Vergrößerung für Druck, Webseiten oder soziale Netzwerke gestochen scharf und professionell.

Stapelverarbeitung für mehr Effizienz

Mehrere Bilder können gleichzeitig verarbeitet werden. Diese Funktion ist besonders hilfreich für Designer, Content Creator und Online-Händler, die große Bildmengen in kurzer Zeit bearbeiten müssen.

Offline und kosteneffizient

Aiarty Image Matting arbeitet vollständig offline und hält alle Bilder sicher auf Ihrem Gerät. Im Vergleich zu Online-Diensten mit Abonnements oder Kosten pro Bild bietet Aiarty flexible Jahres- oder Einmallizenzen für mehrere Geräte – mit professionellen Ergebnissen zu einem Bruchteil der Kosten.

So funktioniert es

Die Nutzung von Aiarty Image Matting ist einfach und schnell, auch für Einsteiger:

Ladet Aiarty herunter und installiert die Software. Öffnet Aiarty und importiert eure Bilder. Klickt auf Start und lasst die KI die Bilder verarbeiten. Prüft das Ergebnis und speichert die Freistellungen mit Exportieren.

Mit nur wenigen Klicks entfernt ihr selbst komplexe Hintergründe ganz ohne manuelles Nachzeichnen oder Maskieren.

Seht selbst, was Aiarty für eure Bilder leisten kann

Aiarty Image Matting wurde für reale Anwendungsfälle entwickelt, bei denen viele Hintergrundentferner an ihre Grenzen stoßen. Bei Porträts bleiben feine Haarsträhnen und natürliche Kanten erhalten. Bei Tieren liefert die KI saubere Ergebnisse, selbst wenn sich Fellfarben stark mit dem Hintergrund vermischen. Auch bei anspruchsvollen Produktfotos mit transparenten oder reflektierenden Objekten wie Glas bleibt die natürliche Transparenz erhalten, ohne das Motiv zu stark auszuschneiden.

Ihr könnt Aiarty Image Matting kostenlos testen. Die Software ist leichtgewichtig, sicher und ideal für Einsteiger. Dank der intuitiven Oberfläche lassen sich Hintergründe bereits nach wenigen Klicks professionell entfernen.

Wenn euch die Ergebnisse gefallen, verpasst nicht das Weihnachtsangebot mit dem Gutscheincode XMASSAVE. Es ist die beste Gelegenheit, die Vollversion zum niedrigsten Preis zu erhalten.