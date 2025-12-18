Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt digitale Begleitung in Form eines brandneuen FIFA-Spiels. Der Clou dabei ist die exklusive Vertriebsplattform, denn der Titel erscheint ausschließlich über Netflix Games. Wer also im kommenden Sommer virtuell um den WM-Pokal kämpfen möchte und dabei auf die offizielle FIFA-Lizenz Wert legt, benötigt zwingend ein Abo des Streamingdienstes.

Keine Zusatzkosten für Abonnenten

Für bestehende Netflix-Kunden gibt es erfreuliche Nachrichten. Das Spiel ist im Abonnement enthalten und verursacht keine weiteren Kosten. Auch auf lästige In-App-Käufe sollen Spieler verzichten können. Damit grenzt sich der Titel deutlich von vielen anderen mobilen Spielen ab, die häufig mit aufdringlichen Monetarisierungsmodellen arbeiten.

Ein Neuanfang ohne Electronic Arts

Das neue Spiel hat allerdings nichts mit der legendären EA-Reihe zu tun. Seit der Trennung zwischen Electronic Arts und dem Fußballweltverband gehen beide Parteien getrennte Wege. EA vertreibt seine Fußballsimulation seither unter dem Namen EA Sports FC und verkaufte allein von der aktuellen Version FC 26 bereits über 12 Millionen Exemplare für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch. Die Spieler und Vereine sind dort zwar echt, doch ein offizieller WM-Modus mit FIFA-Branding fehlt.

Das neue Netflix-Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Delphi Interactive und wird als vereinfachte Fußballsimulation beschrieben, die bewusst auf einen schnellen Einstieg setzt. Die Entwickler richten sich laut Netflix sowohl an erfahrene Spieler als auch an Gelegenheitsnutzer, die vielleicht nur während großer Turniere zur virtuellen Variante greifen. Der Titel lässt sich allein oder online gemeinsam mit anderen spielen. Für spontane Wohnzimmer-Sessions ist es sogar möglich, am Fernseher das Smartphone als Controller zu verwenden. Ob die Smartphone-Steuerung präzise genug für anspruchsvolle Spieler ist, bleibt abzuwarten. In der Regel sollte doch immer der Griff zum Controller bevorzugt werden. Ob das jedoch beim Netflix-FIFA möglich sein wird, ist nicht bekannt.

Erscheinungstermin

Mit der Veröffentlichung ist spätestens Anfang Juni 2026 zu rechnen. Das passt perfekt zum Turnierstart, denn die WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA statt. FIFA-Präsident Gianni Infantino betont, dass die Kooperation mit Netflix die digitale Markenpräsenz des Verbands erweitern soll. Weitere Details zum Spielinhalt wollen Netflix und Delphi Interactive im kommenden Jahr bekanntgeben.