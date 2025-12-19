Der Countdown läuft. Apple nutzt jeden Tag im Dezember, um einen Blockbuster zum stark reduzierten Preis in den Mittelpunk zu stellen. Heute könnt ihr euch den Horrorfilm „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“ für nur 4,99 Euro als Kauffilm sichern.

Apple Countdown 2025 – Tag 19: „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“ nur 4,99 Euro

Tag für Tag stellt Apple im Dezember einen Film in den Fokus, um diesen zum deutlich reduzierten Preis anzubieten. Anstatt den Film „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“ für 4,99 Euro auszuleihen, könnt ihr diesen nur heute für 4,99 Euro kaufen.

In der Kurzbeschreibung heißt es

Von New Line Cinema und Zach Cregger, dem absolut originellen Kopf hinter „Barbarian“, kommt ein neuer Horror-Thriller: „Weapons“. Als eines Nachts bis auf eines alle Kinder derselben Klasse zur exakt gleichen Zeit auf mysteriöse Weise verschwinden, fragt sich eine Gemeinde, wer oder was dahinter steckt.

Der Film erschien 2025 und läuft 2 Stunden 8 Minuten. In den Hauptrollen sind Josh Brolin, Julia Garner und Alden Ehrenreich zu sehen. Regier führt Zach Cregger.