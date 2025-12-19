Wie nun bekannt wird, bietet Apple Karten keine Flyover-Touren und damit keine automatischen Überflüge mehr zu bekannten Sehenswürdigkeiten in Großstädten an. Die Funktion wurde offenbar mit der Einführung von iOS 26 entfernt, blieb bislang jedoch weitgehend unbemerkt.

Apple Karten stellt Flyover-Touren ein

In der Karten-App war es bislang möglich, zahlreiche Großstädte und Sehenswürdigkeiten weltweit aus der Luft zu erkunden. Diese Option hat Apple vor Kurzem eingestellt, so Macrumors. Hin und wieder haben auch wir die Flyover-Touren genutzt, um uns einen groben Überblick über eine Stadt zu verschaffen. Zwar gehörte das Feature nicht zu den täglich genutzten Funktionen, dennoch ist es schade, dass Apple diese Möglichkeit nun gestrichen hat.

Die Flyover-Touren wurden im Jahr 2014 mit iOS 8 und OS X Yosemite eingeführt und basierten auf speziellen Flyover-Bildern, die für Luftaufnahmen von Städten genutzt wurden. Die meisten Städte, für die entsprechende Flyover-Bilder verfügbar waren, unterstützten auch diese Funktion.

Die 3D-Luftbildaufnahmen selbst wurden allerdings nicht entfernt. Für mehr als 350 Städte stehen weiterhin detaillierte 3D-Ansichten zur Verfügung, die Sehenswürdigkeiten, Parks, markante Gebäude und vieles mehr aus der Vogelperspektive zeigen. Eingestellt wurden lediglich die automatischen Flyover-Touren, bei denen Nutzer von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit geführt wurden.

Für die Erstellung der Flyover-Ansichten greift Apple auf Bildmaterial zurück, das unter anderem mit kleinen Flugzeugen aufgenommen wurde, um Gebäude und Städte möglichst detailreich aus der Luft darzustellen.

Ursprünglich ließen sich die Flyover-Touren über ein entsprechendes Symbol in der Stadtsuche starten. Diese Option ist nun nicht mehr vorhanden.