Nahezu täglich gibt Apple neue Original-Serien (oder deren Fortsetzung), neue Original-Serien oder Original-Dokus bekannt. Nachdem der Video-Streaming-Dienst im März letzten Jahres „Imperfect Women“ mit Elisabeth Moss und Kerry Washington in Auftrag gegeben hatte, erhalten wir nun einen ersten Einblick.

„Imperfect Women“: Das erwartet uns

Apple TV präsentierte die ersten Bilder von „Imperfect Women“, der neuen Psychothriller-Serie mit Elisabeth Moss („The Handmaid’s Tale“, „Shining Girls“, „Mad Men“) und Kerry Washington („Scandal“, „Little Fires Everywhere“, „UnPrisoned“) in den Hauptrollen. Gleichzeitig agieren Moss und Washington als Executive Producer. Die Serie wurde von Annie Weisman („Physical“, „Based on a True Story“) entwickelt, Weisman fungiert gleichzeitig auch als Showrunnerin. Die achtteilige Serie feiert am Mittwoch, den 18. März 2026, mit den ersten beiden Folgen weltweit Premiere auf Apple TV. Anschließend geht es immer mittwochs bis zum 29. April mit neuen Folgen weiter.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Hall erzählt „Imperfect Women“ von einem Verbrechen, das das Leben dreier seit Jahrzehnten befreundeter Frauen für immer verändert. Der ungewöhnliche Thriller beleuchtet Schuld und Vergeltung, Liebe und Verrat sowie die Kompromisse, die unser Leben nachhaltig prägen. Während der Ermittlungen tritt eine Wahrheit zutage: Selbst die engsten Freundschaften sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen.

Zum Ensemble, das neben den Emmy-Preisträgern Moss und Washington mitwirkt, gehören Kate Mara („House of Cards“, „Der Marsianer“), Joel Kinnaman („For All Mankind“), Corey Stoll („House of Cards“), Leslie Odom Jr. („Hamilton“, „Central Park“), Audrey Zahn („Wildcat“), Jill Wagner („Special Ops: Lioness“), Rome Flynn („With Love“), Sheryl Lee Ralph („Abbott Elementary“), Violette Linnz („Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty“), Indiana Elle („The Housemaid“), Jackson Kelly („The Pitt“), Keith Carradine („Madam Secretary“), Ana Ortiz („Ugly Betty“) und Wilson Bethel („All Rise“).