Knapp 2,5 Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Natur-Doku „Born to be Wild“ angekündigt. Seitdem wurde fieberhaft an dem Apple Original gearbeitet und ab sofort steht dieses auf Apple TV bereit.

Apple TV veröffentlicht „Born to be Wild“

Im November gab Apple einen ersten Einblick in „Born to be Wild“. Anfang Dezember folgte der offizielle Trailer und ab sofort steht die Natur-Dokumentation auf der Apple Video-Streaming-Plaattform bereit.

Die sechsteilige Dokumentarserie, die über mehrere Jahre in fünf Ländern gedreht wurde, folgt sechs gefährdeten jungen Tieren, die in unserer Welt aufwachsen, aber dazu bestimmt sind, in ihre Welt zurückzukehren. Im Mittelpunkt von „Born to Be Wild“ steht eine mächtige Wahrheit: Angesichts des Aussterbens hängt das Überleben oft von den außergewöhnlichen Bindungen zwischen Mensch und Tier ab. „Born to be Wild“ feiert am Freitag, den 19. Dezember, seine Premiere auf Apple TV.

In der Beschreibung zur Doku heißt es

Von ihren frühesten Tagen bis zu ihrer Reise in die Wildnis beleuchtet die Serie die Herausforderungen, Triumphe und Widerstandsfähigkeit, die ihr Überleben bestimmen – sowohl für die Tiere als auch für die bemerkenswerten Menschen, die sich für ihre Erziehung und ihren Schutz einsetzen. Da jedes Tier seinen Platz in der Welt findet, nachdem es durch Naturschutzprogramme verwaist oder durch Naturschutzprogramme geboren wurde – von einem Elefantenkalb und zwei jungen Geparden bis hin zu einem Ringschwanz-Lemurjungen, einem Mondbärenjungen, iberischen Luchskätzchen und geretteten afrikanischen Pinguinen – bietet „Born to be Wild“ einen intimen und emotionalen Blick auf die kraftvollen Beziehungen zwischen diesen Tieren und den heldenhaften Menschen, die sich der Aufzucht, Rehabilitation und Wiederverwilderung ihrer Art widmen, um ihre Art zu retten.

Zur Einstimmung auf die Doku haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden. So erhaltet ihr einen kurzen Einblick, was euch erwartet.